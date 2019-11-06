Водители нарушают правила дорожного движения, но очень извиняются за свои действия.

Активисты движения "ОстановиЛося" решили снова посетить Шулявский мост и проверить, как там с выполнением ПДД.

Как оказалось, там и дальше массово и постоянно ездят по встречной полосе. Для посетителей местного ТРЦ исполнительные службы сделали специальный выезд. Но нарушители его постоянно игнорируют, едут по встречке и упорно доказывают, что они не нарушают ПДД.

Читайте также: Самое дорогое парковочное место в мире продали за миллион долларов.

Удивительность этого выпуска состоит в том, что активисты не встретили ни одного агрессивного “лося”. А больше половины нарушителей даже извинилась за свои действия. Это хороший знак улучшения ситуации на наших автодорогах!

Смотрите видео нарушений на Шулявке:

Напомним, что в столице европейской страны не нашли ни одного нарушителя парковки.