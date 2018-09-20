Дорожники готуються до регулювання руху під час ремонту Шулявського шляхопроводу.

Анонсований ще з 1 травня ремонт Шулявського шляхопроводу у Києві досі не розпочався. Однак дорожники поступово встановлюють інфраструктуру для вирішення проблем з поворотами за відсутності цього мосту.

Так, нещодавно на проспекті Перемоги встановили світлофори, за допомогою яких можна буде повернути на вул. Гарматну для руху в напрямку Караваєвих дач та біля пам’ятнику танкістам для повороту на вул. Несторова.

Світлофори поки що не працюють, точна дата їх ввімкнення наразі невідома.

Нагадаємо, що Північний міст ремонтуватимуть до 2020 року.