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На тернопільські маршрути виходять автобуси Ataman

Нинішнього тижня на маршрути Тернополя вийдуть вісім повноцінних автобусів середньої розмірної групи Ataman Черкаського автобусного заводу.
Тернопіль придбав вісім автобусів Ataman вітчизняного виробника - Auto24

ФОТО: мерія Тернополя|

Автобуси Ataman уже в Тернополі

Валентин Ожго
logo4 листопада, 09:24
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Автобуси для поліпшення транспортного обслуговування населення міста придбало комунальне підприємство обласного центру. Про це йдеться на сайті мерії.

Цією покупкою громада Тернополя довела, що місто не тільки залюбки приймає в дарунок автобуси від закордонних гуманітарних місій, але й в змозі купувати автобуси власними силами.

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Вибір транспортників випав на модель Ataman А092Н6, хоча модель в офіційному повідомленні не вказується. Це – міський автобус з салоном на 23 сидячих місця. Одне місце у зоні накопичення створено навпроти дверей для людей в колісному кріслі.

У разі відсутності пасажирів з вадами чи з дитячими колясками є відкидні крісла, якими можуть скористатися звичайні пасажири.

В моторній ніші стоїть дизельний 5,1-літровий двигун Isuzu 4HK1-Е5NС (Euro-5), з турбонаддувом. Він розвиває 154 к.с. з максимальним крутним моментом 419 Нм. Двигун працює у парі механічною коробкою передач на 6 перемикань.

Згаданий силовий агрегат вважається економічним, контрольна витрата солярки на 100 кілометрів пробігу тримається на рівні 14,5 л. Щоправда, це при умові руху автобуса з постійною швидкістю 60 км/год.

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В автобусах є кондиціонери, зручні крісла та просторий прохід, що зручно для стоячих пасажирів.

Водій отримав зручну ергономіку робочого місця з персональним кондиціонером та обігрівачем, системами допомоги.

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