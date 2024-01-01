На тернопільські маршрути виходять автобуси Ataman

Автобуси для поліпшення транспортного обслуговування населення міста придбало комунальне підприємство обласного центру. Про це йдеться на сайті мерії.

Цією покупкою громада Тернополя довела, що місто не тільки залюбки приймає в дарунок автобуси від закордонних гуманітарних місій, але й в змозі купувати автобуси власними силами.

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Вибір транспортників випав на модель Ataman А092Н6, хоча модель в офіційному повідомленні не вказується. Це – міський автобус з салоном на 23 сидячих місця. Одне місце у зоні накопичення створено навпроти дверей для людей в колісному кріслі.

У разі відсутності пасажирів з вадами чи з дитячими колясками є відкидні крісла, якими можуть скористатися звичайні пасажири.

В моторній ніші стоїть дизельний 5,1-літровий двигун Isuzu 4HK1-Е5NС (Euro-5), з турбонаддувом. Він розвиває 154 к.с. з максимальним крутним моментом 419 Нм. Двигун працює у парі механічною коробкою передач на 6 перемикань.

Згаданий силовий агрегат вважається економічним, контрольна витрата солярки на 100 кілометрів пробігу тримається на рівні 14,5 л. Щоправда, це при умові руху автобуса з постійною швидкістю 60 км/год.

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В автобусах є кондиціонери, зручні крісла та просторий прохід, що зручно для стоячих пасажирів.

Водій отримав зручну ергономіку робочого місця з персональним кондиціонером та обігрівачем, системами допомоги.