На тернопольские маршруты выходят автобусы Ataman

Автобусы для улучшения транспортного обслуживания населения города приобрело коммунальное предприятие областного центра. Об этом говорится на сайте мэрии.

Этой покупкой громада Тернополя доказала, что город не только охотно принимает в дар автобусы от зарубежных гуманитарных миссий, но и в состоянии покупать автобусы собственными силами.

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Выбор транспортников выпал на модель Ataman А092Н6, хотя модель в официальном сообщении не указывается. Это – городской автобус с салоном на 23 сидячих места. Одно место в зоне накопления создано напротив дверей для людей в колесном кресле.

В случае отсутствия пассажиров с недостатками или с детскими колясками есть откидные кресла, которыми могут воспользоваться обычные пассажиры.

В моторной нише стоит дизельный 5,1-литровый двигатель Isuzu 4HK1-Е5NС (Euro-5), с турбонаддувом. Он развивает 154 л.с. с максимальным крутящим моментом 419 Нм. Двигатель работает в паре механической коробкой передач на 6 переключений.

Упомянутый силовой агрегат считается экономичным, контрольный расход солярки на 100 километров пробега держится на уровне 14,5 л. Правда, это при условии движения автобуса с постоянной скоростью 60 км/ч.

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В автобусах есть кондиционеры, удобные кресла и просторный проход, что удобно для стоячих пассажиров.

Водитель получил удобную эргономику рабочего места с персональным кондиционером и обогревателем, системами помощи.