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На тернопольские маршруты выходят автобусы Ataman

На нынешней неделе на маршруты Тернополя выйдут восемь полноценных автобусов средней размерной группы Ataman Черкасского автобусного завода.
Тернополь приобрел восемь автобусов Ataman отечественного производителя - Auto24

ФОТО: мэрия Тернополя|

Автобусы Ataman уже в Тернополе

Валентин Ожго
logo4 ноября, 09:24
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Автобусы для улучшения транспортного обслуживания населения города приобрело коммунальное предприятие областного центра. Об этом говорится на сайте мэрии.

Этой покупкой громада Тернополя доказала, что город не только охотно принимает в дар автобусы от зарубежных гуманитарных миссий, но и в состоянии покупать автобусы собственными силами.

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Выбор транспортников выпал на модель Ataman А092Н6, хотя модель в официальном сообщении не указывается. Это – городской автобус с салоном на 23 сидячих места. Одно место в зоне накопления создано напротив дверей для людей в колесном кресле.

В случае отсутствия пассажиров с недостатками или с детскими колясками есть откидные кресла, которыми могут воспользоваться обычные пассажиры.

В моторной нише стоит дизельный 5,1-литровый двигатель Isuzu 4HK1-Е5NС (Euro-5), с турбонаддувом. Он развивает 154 л.с. с максимальным крутящим моментом 419 Нм. Двигатель работает в паре механической коробкой передач на 6 переключений.

Упомянутый силовой агрегат считается экономичным, контрольный расход солярки на 100 километров пробега держится на уровне 14,5 л. Правда, это при условии движения автобуса с постоянной скоростью 60 км/ч.

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В автобусах есть кондиционеры, удобные кресла и просторный проход, что удобно для стоячих пассажиров.

Водитель получил удобную эргономику рабочего места с персональным кондиционером и обогревателем, системами помощи.

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