Обмеження Руху на дорозі М-05 Київ – Одеса пов’язане з встановленням комплексу габаритно-вагового контролю, а саме системи зважування автомобілів у русі.

"У зв’язку з проведенням робіт з влаштування майданчика WIM проєкту "Проектування, постачання та монтаж шести майданчиків зважування в русі на дорогах навколо Києва" WIM 5 з 12.03.2020 року з 8.00 год. до 01.04.2020 року до 20.00 год. буде частково обмежено рух на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, км 36+303", сказано в офіційному повідомленні Укравтодору.

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"Виконання монтажних робіт узгоджене з відповідними підрозділами Національної поліції. Заздалегідь просимо вибачення за завдані незручності. Будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху", повідомляють в Укравтодорі.

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