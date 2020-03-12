Ограничение движения на дороге М-05 Киев – Одесса связано с установкой комплекса габаритно-весового контроля, а именно системы взвешивания автомобилей в движении.

"В связи с проведением работ по устройству площадки WIM проекта "Проектирование, поставка и монтаж шести площадок взвешивания в движении на дорогах вокруг Киева" WIM 5 с 8:00 12.03.2020 до 20:00 01.04.2020 будет частично ограничено движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, км 36+303", – сказано в официальном сообщении Укравтодора.

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"Выполнение монтажных работ согласовано с соответствующими подразделениями Национальной полиции. Заранее просим прощения за причиненные неудобства. Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения", – сообщают в Укравтодоре.

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