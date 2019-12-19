Трасу Київ-Одеса частково перекриють з 20 по 30 грудня через установку датчиків зважування в русі. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодора".

Рух буде обмежено в районі села Здоровка, Васильківського району Київської області.

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"Повідомляємо учасникам дорожнього руху про введення з 20.12.2019 до 30.12.2019 тимчасових обмежень у русі дорозі М-05 Київ - Одеса на ділянці від км 35+500-км 37+500 (WIM 5), пов'язаних з виконанням дорожніх робіт з підготовки доріг для установки датчиків системи зважування в русі", - сказано в повідомленні.

"Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт"", - зазначають в "Укравтодорі".

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