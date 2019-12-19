Трассу Киев-Одесса частично перекроют с 20 по 30 декабря из-за установки датчиков взвешивания в движении. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Движение будет ограничено в районе села Здоровка, Васильковского района Киевской области.

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"Сообщаем участникам дорожного движения о введении с 20.12.2019 до 30.12.2019 временных ограничений в движении по дороге М-05 Киев – Одесса на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением дорожных работ по подготовке дорог для установки датчиков системы взвешивания в движении", – сказано в сообщении.

"Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ДСТУ 8749: 2017 "Безопасность дорожного движения. Ограждения и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ"", – отмечают в "Укравтодоре".

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