Водії отримали нову перешкоду для руху прямо на центральній вулиці столиці. "Острівець безпеки" облаштували над підземним пішохідним переходом.

Київська влада продовжує створювати штучні незручності для автомобілістів. Цього разу “острівець безпеки” з’явився прямо на Хрещатику.

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“Острівець безпеки” облаштували прямо над підземним пішохідним переходом, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик. У той же час користування підземним переходом є набагато безпечнішим для пішоходів.

Нагадаємо, що у Харкові “острівець безпеки” вже став причиною смертельної ДТП.