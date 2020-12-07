Водители получили новое препятствие для движения прямо на центральной улице столицы. "Островок безопасности" обустроили над подземным пешеходным переходом.

Киевские власти продолжают создавать искусственные неудобства для автомобилистов. На этот раз “островок безопасности” появился прямо на Крещатике.

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“Островок безопасности” обустроили прямо над подземным пешеходным переходом, на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик. В то же время пользование подземным переходом является гораздо более безопасным для пешеходов.

Напомним, что в Харькове “островок безопасности” уже стал причиной смертельного ДТП.