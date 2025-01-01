На українських дорогах зросла кількість загиблих

За даними патрульної поліції, з січня по травень в Україні внаслідок ДТП загинули 1086 осіб, з них 45 дітей, та було травмовано 10990 людей, повідомляє Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 1,4% - до 8865 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (589 осіб).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (81 особа).

На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (61 особа).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.