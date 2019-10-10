У поліцейських звітах знову спостерігається зростання ключових негативних показників. Смертність зросла на 6,5%. Розбираємось, у чому може бути причина.

Патрульна поліція оприлюднила чергову підбірку даних про дорожньо-транспортні пригоди в Україні, й знову таблиці переповнені червоними цифрами, колір яких свідчить про зростання (погіршення) основних показників безпеки.

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Загальна кількість ДТП, що трапились за 9 місяців 2019 року – 114 769. Це на 6,2% більше, ніж за аналогічний період року минулого. Збільшилось і число загиблих в ДТП: 2 369 осіб втратили життя з 1.01 по 30.09.2019 на автодорогах. Це теж більше, ніж було роком раніше, на цілих 6,5%.

Протягом вересня-2019 трапилось 13 897 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмовано 3022 людини, що на 6,9% більше, ніж у вересні 2018 р. Загинуло у перший осінній місяць 345 осіб, а це на цілих 24,5% більше, ніж у такому ж місяці торік.

Головні причини ДТП залишаються тими ж: перевищення безпечної та встановленої швидкості, порушення правил маневрування, обгону, виїзд на смугу зустрічного руху, керування транспортним засобом у нетверезому стані. Через керування несправними транспортними засобами відбувається лише 0,1% ДТП.

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Чому зростає кількість ДТП?

Одна із можливих супутніх причин – збільшення українського автопарку. Його загальний розмір сягає близько 9 мільйонів ТЗ. Від початку цього року він поповнився новими та “свіжопригнаними” автомобілями ще на близько 300 тисяч одиниць (“євробляхи” не враховуємо, вони були присутні на території держави і раніше). Тобто, парк зріс приблизно на 3,3%. Збільшення кількості ДТП при збільшенні учасників руху – нормальне явище, і ця закономірність присутня в США чи ЄС.

Втім є інша, більш суттєва причина – поліція почала користуватись оновленими правилами обліку ДТП, запровадженими Кабміном у травні цього року, в яких до числа загиблих потрапляють не лише ті особи, що померли безпосередньо на місці ДТП (як це було раніше), а й ті, чия смерть зафіксована протягом 30 діб після отримання тілесних ушкоджень у ДТП.

В такому разі йдеться не про збільшення кількості жертв, а про наближення цього показника до його реального значення.

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