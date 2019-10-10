В полицейских отчетах снова наблюдается рост ключевых негативных показателей. Смертность выросла на 6,5%. Разбираемся, в чем может быть причина.

Патрульная полиция обнародовала очередную подборку данных о дорожно-транспортных происшествиях в Украине, и снова таблицы переполнены красными цифрами, цвет которых свидетельствует о росте (ухудшение) основных показателей безопасности.

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Общее количество ДТП, произошедших за 9 месяцев 2019 года – 114 769. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и число погибших в ДТП: 2 369 человек потеряли жизнь с 1.01 по 30.09.2019 на автодорогах. Это тоже больше, чем было годом ранее, на целых 6,5%.

В течение сентября 2019 случилось 13 897 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 3022 человека, что на 6,9% больше, чем в сентябре 2018 г. Погибло в первый осенний месяц 345 человек, а это на целых 24,5% больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

Главные причины ДТП остаются прежними: превышение безопасной и установленной скорости, нарушение правил маневрирования, обгона, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. При управление неисправными транспортными средствами происходит лишь 0,1% ДТП.

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Почему растет количество ДТП?

Одна из возможных сопутствующих причин – увеличение украинского автопарка. Его общий размер достигает около 9 миллионов ТС. С начала этого года он пополнился новыми и “свежепригнанными” автомобилями еще на около 300 тысяч единиц (“евробляхи” не учитываем, они присутствовали на территории государства и ранее). То есть, парк вырос примерно на 3,3%. Увеличение количества ДТП при увеличении участников движения – нормальное явление, и эта закономерность присутствует в США и ЕС.

Впрочем есть другая, более существенная причина – полиция начала пользоваться обновленными правилами учета ДТП, введенными Кабмином в мае этого года, в которых в число погибших попадают не только те лица, которые умерли непосредственно на месте ДТП (как это было ранее), но и те, чья смерть зафиксирована в течение 30 суток после получения телесных повреждений в ДТП.

В таком случае речь не идет об увеличении количества жертв, а о приближении этого показателя к его подлинному значению.

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