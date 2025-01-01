На украинских дорогах возросло количество погибших

По данным патрульной полиции, с января по май в Украине в результате ДТП погибли 1086 человек, из них 45 детей, и было травмировано 10990 человек, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 1,4% - до 8865 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной скорости движения (589 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (81 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (61 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.