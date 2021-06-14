Провалля утворилось у житловому районі в індійському місті Мумбаї, через рясні дощі.

Кадри очевидців, надані India Today, показують, як чорний автомобіль, можливо Hyundai Venue, буквально за лічені секунди зникає на наших очах, провалюючись у діру, що утворилась, через рясні дощі.

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Hyundai було припарковано у житловому районі Гаткопар на заході Мумбаї. Комусь вдалось зафіксувати на камеру близько половини химерного інциденту.

Оскільки в цій частині світу сезон мусонів, сильні дощі спричинили появу провалля на стоянці. Не надто великого провалля, але достатнього, щоб поглинути автомобіль за лічені секунди. Повідомляється, що в момент інциденту в машині нікого не було.

Постійні зливи часто спричиняють подібні провалля, однак іноді вони трапляються з інших причин, як нещодавній інцидент у Ізраїлі, в якому під асфальтом опинилось три автомобілі.