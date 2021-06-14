Пропасть образовалась в жилом районе в индийском городе Мумбаи, из-за обильных дождей.

Кадры очевидцев, предоставленные India Today, показывают, как черный автомобиль, возможно Hyundai Venue, буквально за считанные секунды исчезает на наших глазах, проваливаясь в образовавшуюся дыру из-за обильных дождей.

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Hyundai был припаркован в жилом районе Гаткопар на западе Мумбаи. Кому-то удалось запечатлеть на камеру около половины причудливого инцидента.

Поскольку в этой части света сезон муссонов, сильные дожди вызвали появление провала на стоянке. Не слишком большой провал, но достаточный, чтобы поглотить автомобиль за считанные секунды. Сообщается, что в момент инцидента в машине никого не было.

Постоянные ливни часто провоцируют появление подобных пропастей, но иногда они случаются по другим причинам, как недавний инцидент в Израиле, в котором под асфальтом оказались три автомобиля.