На Вінниччині намагались обміняти підроблене посвідчення водія

У Вінницькій області намагались обміняти фальшиве посвідчення водія. Під час надання адміністративних послуг працівником сервісного центру МВС у ЦНАПі міста Козятин, було виявлено підроблене водійське.

Мешканець Вінницького району звернувся за послугою обміну посвідчення водія на категорію А1 після завершення дворічного терміну дії. Під час перевірки даних, з’ясувалось, що водійський документ має ознаки підробки. Наразі поліція вилучила підроблений документ та встановлюватиме всі обставини справи.

Подібні випадки непоодинокі. Все частіше громадяни користуються “сумнівними” посередниками у соцмережах, які обіцяють виготовити нібито справжнє посвідчення водія. ГСЦ МВС вкотре попереджає громадян: у соціальних мережах діють шахраї, які пропонують “швидке” отримання посвідчення водія.

Зазвичай шахраї використовують для спілкування телефонні месенджери – Telegram, Viber, WhatsАpp. Вони обіцяють, що можуть виготовити посвідчення водія, яке буде відображатись в реєстрах та в застосунку Дія. Запевняють, що не потрібно проходити навчання в автошколі та складати іспити в сервісному центрі МВС.

Часто шахраї використовують фото працівників сервісних центрів МВС, аби ввійти в довіру до клієнтів. Вони запевняють, що нібито дійсно працюють в сервісному центрі МВС і можуть виготовити посвідчення водія будь-якої категорії за грошову винагороду, та надіслати поштою в будь-яке місто, та навіть за кордон.

Чому така ситуація склалась

При діючих в Україні порядках отримати посвідчення водія законним шляхом досить складно. Шанси самостійно скласти іспити невисокі: 21% теорія і 16% практика. Така ситуація сама по собі створює значні корупційні ризики. Ті, хто не зміг скласти іспит чесно, шукає альтернативні шляхи отримання водійського документа. Як правило, ці шляхи незаконні.