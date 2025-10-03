В Винницкой области пытались обменять поддельное водительское удостоверение

В Винницкой области пытались обменять фальшивое водительское удостоверение. Во время предоставления административных услуг работником сервисного центра МВД в ЦНАПе города Казатин, было обнаружено поддельное водительское.

Житель Винницкого района обратился за услугой обмена водительского удостоверения на категорию А1 по завершению двухлетнего срока действия. Во время проверки данных, выяснилось, что водительский документ имеет признаки подделки. Сейчас полиция изъяла поддельный документ и будет устанавливать все обстоятельства дела.

Подобные случаи нередки. Все чаще граждане пользуются “сомнительными” посредниками в соцсетях, которые обещают изготовить якобы настоящее водительское удостоверение. ГСЦ МВД в очередной раз предупреждает граждан: в социальных сетях действуют мошенники, которые предлагают “быстрое” получения водительского удостоверения.

Обычно мошенники используют для общения телефонные мессенджеры – Telegram, Viber, WhatsАpp. Они обещают, что могут изготовить водительское удостоверение, которое будет отображаться в реестрах и в приложении Дія. Уверяют, что не нужно проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены в сервисном центре МВД.

Часто мошенники используют фото работников сервисных центров МВД, чтобы войти в доверие к клиентам. Они уверяют, что якобы действительно работают в сервисном центре МВД и могут изготовить водительское удостоверение любой категории за денежное вознаграждение, и отправить по почте в любой город, и даже за границу.

Почему такая ситуация сложилась

При действующих в Украине порядках получить водительское удостоверение законным путем достаточно сложно. Шансы самостоятельно сдать экзамены невысоки: 21% теория и 16% практика. Такая ситуация сама по себе создает значительные коррупционные риски. Те, кто не смог сдать экзамен честно, ищет альтернативные пути получения водительского документа. Как правило эти пути незаконные.