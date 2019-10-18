В Суботу на Північному (Московському) мосту у Києві мосту частково обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Рух буде обмежений з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня у бік Троєщини. З 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня у бік м. "Почайна" (Петрівка).

Читайте також: Будівництво Шулявського мосту пішло не за планом: відео

"На Північному мосту продовжується поточний ремонт. Роботи виконуємо у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більше того, зранку працюватимемо на частині у бік Троєщини. А пообіді – навпаки, у бік Почайни (Петрівки). На час робіт рух буде частково обмежено. Перепрошуємо за незручності", повідомляється на офіційній сторінці комунальної корпорації "Київавтодор” у FB.

Також цікаво: Кличко розповів, коли відкриють Шулявський міст