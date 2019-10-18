В Субботу на Северном (Московском) мосте в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Движение будет ограничено с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября в сторону Троещины. С 14:00 до 18:00 19 и 20 октября в сторону ст. "Почайна" (Петровка).

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"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняем в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будем работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону Почайны (Петровки). На время работ движение будет частично ограничено. Приносим извинения за неудобства", сообщается на официальной странице коммунальной корпорации "Киевавтодор” в FB.

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