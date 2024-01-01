На яких АЗС найбільші офіційні зарплати

Чимало мереж АЗС продовжують платити зарплати своїм працівникам у «конвертах». Про це свідчить аналіз сплати ПДФО і ЄСВ десятком найбільших українських мереж за кількістю АЗС, який представив директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн у своїй авторській колонці «Конверт» живий!».

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Зокрема, за підрахунками експерта, середні офіційні зарплати у більшості мереж АЗС в рази нижчі, ніж у компаній, які суттєво підвищили оклади минулого року. Лідери — ОККО і UPG, які протягом 2023 року підняли своїм співробітникам офіційні оклади на 31-43% й на кінець року платили в середньому по 25 200 грн на місяць.

«Об’єктивне уявлення про реальний середній рівень зарплат на паливному ринку дають показники AMIC і Shell: у 2023 році оклади були трохи вищими за 20 000 грн на місяць, або близько 16 500 грн «на руки», — пише Куюн, зазначаючи, що на кінець року середній оклад в AMIC становив уже 22 500 грн/міс.

За даними експерта, щоб потрапити у першу п’ятірку, мережі WOG довелося протягом року підняти офіційні зарплати на 82%, відрахування ПДФО і ЄСВ за рік зросли на 70 млн грн на квартал. Персонал другої п'ятірки мереж – Avantage 7, «БРСМ», KLO, VST, Motto – на папері отримує значно менше заробітної плати, ніж у лідерів зарплатного рейтингу.

«Хтось вірить у те, що роботяга на Avantage 7 заробляє вдвічі менше, ніж на UPG чи ОККО? Він менше їсть чи у нього безплатний проїзд у громадському транспорті? Але Avantage хоч старався – зростання «офіційки» на 80% за рік. Тоді як у «БРСМ» за рік зарплати майже не змінилися й на кінець року були втричі нижчими за лідерів – 7 000 грн на місяць! І це ж, зауважимо, середні! Тобто є ентузіасти, які виживають за 5000», — пише Куюн.

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«Найбільш лояльний до своїх роботодавців персонал працює у KLO – 5 800 грн на місяць. Зазначимо, що станції цієї мережі розташовані винятково у Києві й області, де доходи максимальні по країні», — додав він.

Разом із цим, як свідчать дані за попередні квартали, в абсолютній більшості регіональних мереж офіційні ставки не перевищують 10 000 грн/міс., що, на переконання експерта, є очевидною картиною оптимізації ПДФО і ЄСВ.

Якщо припустити, що фактично всі мережі платять працівникам схожі зарплати, то оптимізація податкового навантаження дозволила мережам АЗС зберегти близько 7 млрд грн на рік, підрахував експерт.