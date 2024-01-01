На каких АЗС самые большие официальные зарплаты

Многие сети АЗС продолжают платить зарплаты своим работникам в "конвертах". Об этом свидетельствует анализ уплаты НДФЛ и ЕСВ десятком крупнейших украинских сетей по количеству АЗС, который представил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в своей авторской колонке "Конверт" жив!".

Читайте также: Фонд госимущества получил 49% сети АЗС Shell в Украине

В частности, по подсчетам эксперта, средние официальные зарплаты в большинстве сетей АЗС в разы ниже, чем у компаний, которые существенно повысили оклады в прошлом году. Лидеры - ОККО и UPG, которые в течение 2023 года подняли своим сотрудникам официальные оклады на 31-43% и на конец года платили в среднем по 25 200 грн в месяц.

"Объективное представление о реальном среднем уровне зарплат на топливном рынке дают показатели AMIC и Shell: в 2023 году оклады были чуть выше 20 000 грн в месяц, или около 16 500 грн "на руки", - пишет Куюн, отмечая, что на конец года средний оклад в AMIC составлял уже 22 500 грн/мес.

По данным эксперта, чтобы попасть в первую пятерку, сети WOG пришлось в течение года поднять официальные зарплаты на 82%, отчисления НДФЛ и ЕСВ за год выросли на 70 млн грн в квартал. Персонал второй пятерки сетей – Avantage 7, "БРСМ", KLO, VST, Motto – на бумаге получает значительно меньше заработной платы, чем у лидеров зарплатного рейтинга.

"Кто-то верит в то, что работяга на Avantage 7 зарабатывает вдвое меньше, чем на UPG или ОККО? Он меньше ест или у него бесплатный проезд в общественном транспорте? Но Avantage хоть старался – рост "официалки" на 80% за год. Тогда как в "БРСМ" за год зарплаты почти не изменились и на конец года были втрое ниже лидеров – 7 000 грн в месяц! И это же, заметим, средние! То есть есть энтузиасты, которые выживают за 5000", - пишет Куюн.

Читайте также: За месяц автогаз на АЗС подорожал на 30%

"Наиболее лояльный к своим работодателям персонал работает в KLO – 5 800 грн в месяц. Отметим, что станции этой сети расположены исключительно в Киеве и области, где доходы максимальные по стране", - добавил он.

Вместе с этим, как свидетельствуют данные за предыдущие кварталы, в абсолютном большинстве региональных сетей официальные ставки не превышают 10 000 грн/мес., что, по убеждению эксперта, является очевидной картиной оптимизации НДФЛ и ЕСВ.

Если предположить, что фактически все сети платят работникам схожие зарплаты, то оптимизация налоговой нагрузки позволила сетям АЗС сохранить около 7 млрд грн в год, подсчитал эксперт.