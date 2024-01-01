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На каких АЗС самые большие официальные зарплаты

Некоторые сети АЗС до сих пор платят зарплату работникам "в конвертах". Об этом свидетельствует анализ заработных плат, проведенных экспертами отрасли.
Рейтинг зарплат на украинских АЗС - Auto24

Самые большие официальные зарплаты на АЗС

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Евгений Гудущан
logo10 мая, 11:50
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Многие сети АЗС продолжают платить зарплаты своим работникам в "конвертах". Об этом свидетельствует анализ уплаты НДФЛ и ЕСВ десятком крупнейших украинских сетей по количеству АЗС, который представил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в своей авторской колонке "Конверт" жив!".

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В частности, по подсчетам эксперта, средние официальные зарплаты в большинстве сетей АЗС в разы ниже, чем у компаний, которые существенно повысили оклады в прошлом году. Лидеры - ОККО и UPG, которые в течение 2023 года подняли своим сотрудникам официальные оклады на 31-43% и на конец года платили в среднем по 25 200 грн в месяц.

"Объективное представление о реальном среднем уровне зарплат на топливном рынке дают показатели AMIC и Shell: в 2023 году оклады были чуть выше 20 000 грн в месяц, или около 16 500 грн "на руки", - пишет Куюн, отмечая, что на конец года средний оклад в AMIC составлял уже 22 500 грн/мес.

По данным эксперта, чтобы попасть в первую пятерку, сети WOG пришлось в течение года поднять официальные зарплаты на 82%, отчисления НДФЛ и ЕСВ за год выросли на 70 млн грн в квартал. Персонал второй пятерки сетей – Avantage 7, "БРСМ", KLO, VST, Motto – на бумаге получает значительно меньше заработной платы, чем у лидеров зарплатного рейтинга.

"Кто-то верит в то, что работяга на Avantage 7 зарабатывает вдвое меньше, чем на UPG или ОККО? Он меньше ест или у него бесплатный проезд в общественном транспорте? Но Avantage хоть старался – рост "официалки" на 80% за год. Тогда как в "БРСМ" за год зарплаты почти не изменились и на конец года были втрое ниже лидеров – 7 000 грн в месяц! И это же, заметим, средние! То есть есть энтузиасты, которые выживают за 5000", - пишет Куюн.

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"Наиболее лояльный к своим работодателям персонал работает в KLO – 5 800 грн в месяц. Отметим, что станции этой сети расположены исключительно в Киеве и области, где доходы максимальные по стране", - добавил он.

Вместе с этим, как свидетельствуют данные за предыдущие кварталы, в абсолютном большинстве региональных сетей официальные ставки не превышают 10 000 грн/мес., что, по убеждению эксперта, является очевидной картиной оптимизации НДФЛ и ЕСВ.

Если предположить, что фактически все сети платят работникам схожие зарплаты, то оптимизация налоговой нагрузки позволила сетям АЗС сохранить около 7 млрд грн в год, подсчитал эксперт.

#Новости #Топливо #Налоги #Aвтобизнес

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