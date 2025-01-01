На яких машинах їздили столичні фальсифікатори кави

Повідомлення про підозру отримав організатор та п’ять його спільників. Вони налагодили бізнес з виробництва та продажу кави. Довгий час фальсифікат під виглядом продукції відомих світових брендів надходив до шанувальників цього напою, постачався до столичних кав’ярень, відправлявся в регіони.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області у ході слідства з’ясували, що підозрювані без відповідних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торгових марок організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.

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Виготовлений фальсифікат збували як оригінальний — гуртом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Не дивно, що згодом на виробництво та за місцем проживання навідалися детективи.

Фото: БЕБ у Київській області

Під час проведення слідчих дій вилучено обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, документацію та чорнові записи, а також інші доказові матеріали, що підтверджують незаконну діяльність.

У фальсифікаторів вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, ChevroleT Corvette та інші.

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Також з’ясовано, що підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Детективи пригадали, що спільно з оперативниками кіберполіції вже якось проводили обшуки на одному з виробництв цієї мережі. Тоді було вилучено багато чого, в тому числі обладнання та готову продукцію вартістю понад 20 млн грн.

Фото: БЕБ у Київській області

Однак та справа практично розвалилася: ухвалою суду частину вилученого було повернуто власникам, що дозволило підозрюваним відновити незаконну діяльність – фальсифікована під відомі бренди кавова продукція знову пішла в продаж.

Нині досудове розслідування триває і детективи сподіваються на остаточне прикриття судом нелегального бізнесу з кримінальними покараннями винуватих, конфіскацією їх обладнання, елітного транспорту та незаконно здобутих грошових накопичень.