На каких машинах ездили столичные фальсификаторы кофе

Сообщение о подозрении получил организатор и пять его сообщников. Они наладили бизнес по производству и продаже кофе. Долгое время фальсификат под видом продукции известных мировых брендов поступал к поклонникам этого напитка, поставлялся в столичные кафе, оправлялся в регионы.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области в ходе следствия выяснили, что подозреваемые без соответствующих договоров, лицензий или других разрешительных документов на использование торговых марок организовали масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях на Киевщине.

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Изготовленный фальсификат сбывали как оригинальный – оптом и в розницу через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках. Неудивительно, что впоследствии на производство и по месту жительства наведались детективы.

Фото: БЭБ в Киевской области

Во время проведения следственных действий изъято оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, документацию и черновые записи, а также другие доказательные материалы, подтверждающие незаконную деятельность.

У фальсификаторов изъято 11 элитных транспортных средств, среди которых автомобили марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, ChevroleT Corvette и другие.

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Также выяснено, что подозреваемые легализовали более 100 млн грн доходов, полученных от противоправной деятельности.

Детективы вспомнили, что совместно с оперативниками киберполиции уже как-то проводили обыски на одном из производств этой сети. Тогда было изъято многое, в том числе оборудование и готовую продукцию стоимостью более 20 млн грн.

Фото: БЭБ в Киевской области

Однако то дело практически развалилось: постановлением суда часть изъятого было возвращено владельцам, что позволило подозреваемым возобновить незаконную деятельность – фальсифицированная под известные бренды кофейная продукция снова пошла в продажу.

Сейчас досудебное расследование продолжается и детективы надеются на окончательное прикрытие судом нелегального бизнеса с уголовными наказаниями виновных, конфискацией их оборудования, элитного транспорта и незаконно полученных денежных накоплений.