На заміських дорогах Німеччини хочуть обмежити швидкість: причина озвучена

Сільська дорога біля Кеттенхайма у громаді Альцай-Вормс землі Рейнланд-Пфальц
На думку експертів цього відомства, на сільських дорогах з двома зустрічними смугами по 3 метри кожна максимальна дозволена швидкість має становити 80 км/год. На перехрестях та розв'язках ще менше – до 70 км/год.
За повідомленням eurotransport.de, до такого обмеження експертів DVR спонукала велика кількість смертельних випадків у ДТП. Адже у 2024 році на сільських дорогах Німеччини загинула 1571 людина – 57 відсотків усіх смертельних випадків на дорогах.
Перевищення швидкості – запорука біди
Основною причиною трагедій стало перевищення швидкості - 541 випадок, тобто приблизно в третині аварій. Інциденти найчастіше трапляються на перехрестях, кільцевих розв'язках або під'їздах.
"Багато сільських доріг не є безпечними маршрутами. Щодня чотири людини втрачають життя. Якщо ми не інвестуємо в безпеку наших сільських доріг зараз, то задум Vision Zero – світ без смертельних випадків на дорогах – залишиться недосяжною мрією", - констатує статистику та водночас застерігає глава DVR Манфред Вірш.
Попередня статистика за 6 місяців 2025 року
- За 1-ше півріччя 2025 уся Німеччина мала ≈ 1,21 млн ДТП (усього), і 1 322 загиблих за цей період (попередні дані Destatis).
- За офіційними даними служб дорожньої безпеки на сільських дорогах дають велику частку важких наслідків — хоча вони складають близько ~24% усіх ДТП з потерпілими, на них припадає більшість дорожніх смертей.
- Приклад по землі у Баварії за січень-червень 2025 переконливий: зафіксовано 182 716 ДТП; при цьому найбільше загиблих трапляється саме на Landstraßen – у першому півріччі 2025-го на сільських/заміських дорогах було 129 смертей (Баварський звіт/міністерство).
- Основні причини тяжких аварій на сільських дорогах — велика швидкість, відсутність розділення зустрічного руху, криві з поганою. оглядовістю, дикі звірі.