На заміських дорогах Німеччини хочуть обмежити швидкість: причина озвучена

На думку експертів цього відомства, на сільських дорогах з двома зустрічними смугами по 3 метри кожна максимальна дозволена швидкість має становити 80 км/год. На перехрестях та розв'язках ще менше – до 70 км/год.

За повідомленням eurotransport.de, до такого обмеження експертів DVR спонукала велика кількість смертельних випадків у ДТП. Адже у 2024 році на сільських дорогах Німеччини загинула 1571 людина – 57 відсотків усіх смертельних випадків на дорогах.

Перевищення швидкості – запорука біди

Основною причиною трагедій стало перевищення швидкості - 541 випадок, тобто приблизно в третині аварій. Інциденти найчастіше трапляються на перехрестях, кільцевих розв'язках або під'їздах.

"Багато сільських доріг не є безпечними маршрутами. Щодня чотири людини втрачають життя. Якщо ми не інвестуємо в безпеку наших сільських доріг зараз, то задум Vision Zero – світ без смертельних випадків на дорогах – залишиться недосяжною мрією", - констатує статистику та водночас застерігає глава DVR Манфред Вірш.

Попередня статистика за 6 місяців 2025 року