На заміських дорогах Німеччини хочуть обмежити швидкість: причина озвучена

Німецька рада з безпеки дорожнього руху (DVR) закликає внести зміни до Правил дорожнього руху (StVO) щодо зменшення дозволеної швидкості на сільських дорогах із шириною проїжджої частини до шести метрів включно.
Сільська дорога біля Кеттенхайма у громаді Альцай-Вормс землі Рейнланд-Пфальц

Валентин Ожго
31 жовтня, 18:40
logo0
logo0 хв

На думку експертів цього відомства, на сільських дорогах з двома зустрічними смугами по 3 метри кожна максимальна дозволена швидкість має становити 80 км/год. На перехрестях та розв'язках ще менше – до 70 км/год.

За повідомленням eurotransport.de, до такого обмеження експертів DVR спонукала велика кількість смертельних випадків у ДТП. Адже у 2024 році на сільських дорогах Німеччини загинула 1571 людина – 57 відсотків усіх смертельних випадків на дорогах.

Перевищення швидкості – запорука біди

Основною причиною трагедій стало перевищення швидкості - 541 випадок, тобто приблизно в третині аварій. Інциденти найчастіше трапляються на перехрестях, кільцевих розв'язках або під'їздах.

"Багато сільських доріг не є безпечними маршрутами. Щодня чотири людини втрачають життя. Якщо ми не інвестуємо в безпеку наших сільських доріг зараз, то задум Vision Zero – світ без смертельних випадків на дорогах – залишиться недосяжною мрією", - констатує статистику та водночас застерігає глава DVR Манфред Вірш.

Попередня статистика за 6 місяців 2025 року

  • За 1-ше півріччя 2025 уся Німеччина мала ≈ 1,21 млн ДТП (усього), і 1 322 загиблих за цей період (попередні дані Destatis).
  • За офіційними даними служб дорожньої безпеки на сільських дорогах дають велику частку важких наслідків — хоча вони складають близько ~24% усіх ДТП з потерпілими, на них припадає більшість дорожніх смертей.
  • Приклад по землі у Баварії за січень-червень 2025 переконливий: зафіксовано 182 716 ДТП; при цьому найбільше загиблих трапляється саме на Landstraßen – у першому півріччі 2025-го на сільських/заміських дорогах було 129 смертей (Баварський звіт/міністерство).
  • Основні причини тяжких аварій на сільських дорогах — велика швидкість, відсутність розділення зустрічного руху, криві з поганою. оглядовістю, дикі звірі.
