В містах все частіше обмежують швидкість до 30 км/год

Зниження максимальної швидкості з 50 до 30 кілометрів на годину зумовлено міркуваннями безпеки учасників дорожнього руху, особливо пішоходів та велосипедистів. Статистика показує, що вони все частіше потрапляють у різні дорожньо-транспортні пригоди.

Там, де впроваджено меншу швидкість, аварійність зменшилася. Приклад показує Амстердам, не відстають й інші міста. Результативність такої новації підраховує NL Times та ряд інших видань.

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При цьому перехід на меншу швидкість здійснюють як великі міста, так і містечка та невеличкі села. Скажімо, місто Беркхаут на півночі країни з 2018 і 2022 роками мало 34 аварії, включаючи три смертельні випадки.

Там впровадили не лише обмеження швидкості, але й вдалися до зміни інфраструктури. Розробляється проєктна документація про звуження доріг та введення зелених зон, щоб ще більше уповільнити рух транспорту та підвищити безпеку.

У Роттердамі завдяки зниженню швидкості руху вулиці стало безпечнішими для пішоходів та велосипедистів. Фото: ілюстративне, сайт rotterdamstyle.com

Як підрахували експерти центру дослідження безпеки дорожнього руху SWOV, зниження обмеження швидкості з 50 до 30 км/год може зменшити кількість смертельних випадків та травм в аваріях на третину.

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Для переконливості наводиться приклад ефективності таких заходів у Амстердамі. Там з 8 грудня 2023 року на 80% вулиць діє обмеження швидкості 30 км/год. В результаті кількість зіткнень за участю пішоходів та велосипедистів зменшилася на 15%.

У Амстердамі істерії з початковим неприйняттям швидкісних інновацій зникли, коли реальні переваги переконливо закріпили у свідомості нову нормальність цього нововведення. Фото: ілюстративне, Gemeente Amsterdam

На дорогах, де було запроваджено обмеження швидкості 30 км/год, кількість аварій за участю транспортних засобів зменшилася на 11 відсотків, з 926 у 2023 році до 823 у 2024 році. Аварії між транспортними засобами та велосипедистами й пішоходами зменшилися на 15 відсотків.

Кількість аварій у місті минулого року зросла, оскільки велосипедисти мали більше аварій один з одним або зіткнень в один бік.

Попри незначний опір з боку водіїв, управління дорожнім рухом отримало схвальну оцінку та підтримку жителів країни. На вулицях стало спокійніше та безпечніше.

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Як пише видання medium.com, за кілька років жителі Нідерландів усвідомили переваги новації. Водії вже вважають, що "швидка їзда в населеному пункті стала такою ж недоречною, як куріння у дитячому садку".

"Кожна зміна в дорожньому русі породжує опір, але з часом самі мешканці визнають, що покращення помітне", – зазначає урядовець з Мейерійстада та представник голландської асоціації муніципалітетів VNG Ян ван Бургстеден.

Запровадження зон зі швидкістю 30 км/год також відповідає міжнародним зобов'язанням Нідерландів. Країна підписала Стокгольмську декларацію, метою якої є скорочення вдвічі кількості жертв дорожньо-транспортних пригод.