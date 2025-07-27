В городах все чаще ограничивают скорость до 30 км/ч

Снижение максимальной скорости с 50 до 30 километров в час обусловлено соображениями безопасности участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов. Статистика показывает, что они все чаще попадают в различные дорожно-транспортные происшествия.

Там, где внедрена меньшая скорость, аварийность уменьшилась. Пример показывает Амстердам, не отстают и другие города. Результативность такой новации подсчитывает NL Times и ряд других изданий.

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При этом переход на меньшую скорость осуществляют как крупные города, так и городки и небольшие села. Скажем, город Беркхаут на севере страны между 2018 и 2022 годами имел 34 аварии, включая три смертельных случая.

Там внедрили не только ограничения скорости, но и прибегли к изменению инфраструктуры. Разрабатывается проектная документация о сужении дорог и введение зеленых зон, чтобы еще больше замедлить движение транспорта и повысить безопасность.

В Роттердаме благодаря снижению скорости движения улицы стало безопаснее для пешеходов и велосипедистов. Фото: иллюстративное, сайт rotterdamstyle.com

Как подсчитали эксперты центра исследования безопасности дорожного движения SWOV, снижение ограничения скорости с 50 до 30 км/ч может уменьшить количество смертельных случаев и травм в авариях на треть.

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Для убедительности приводится пример эффективности таких мер в Амстердаме. Там с 8 декабря 2023 года на 80% улиц действует ограничение скорости 30 км/ч. В результате количество столкновений с участием пешеходов и велосипедистов уменьшилось на 15%.

В Амстердаме истерии с начальным неприятием скоростных инноваций исчезли, когда реальные преимущества убедительно закрепили в сознании новую нормальность этого нововведения. Фото: иллюстративное, Gemeente Amsterdam

На дорогах, где было введено ограничение скорости 30 км/ч, количество аварий с участием транспортных средств уменьшилось на 11 процентов, с 926 в 2023 году до 823 в 2024 году. Аварии между транспортными средствами и велосипедистами и пешеходами уменьшились на 15 процентов.

Количество аварий в городе в прошлом году выросло, поскольку велосипедисты имели больше аварий друг с другом или столкновений в одну сторону.

Несмотря на незначительное сопротивление со стороны водителей, управление дорожным движением получило одобрительную оценку и поддержку жителей страны. На улицах стало спокойнее и безопаснее.

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Как пишет издание medium.com, за несколько лет жители Нидерландов осознали преимущества новации. Водители уже считают, что "быстрая езда в населенном пункте стала такой же неуместной, как курение в детском саду".

"Каждое изменение в дорожном движении порождает сопротивление, но со временем сами жители признают, что улучшение заметно", – отмечает чиновник из Мейерийстада и представитель голландской ассоциации муниципалитетов VNG Ян ван Бургстеден.

Введение зон со скоростью 30 км/ч также соответствует международным обязательствам Нидерландов. Страна подписала Стокгольмскую декларацию, целью которой является сокращение вдвое количества жертв дорожно-транспортных происшествий.