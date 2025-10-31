На загородных дорогах Германии хотят ограничить скорость: причина озвучена

По мнению экспертов этого ведомства, на сельских дорогах с двумя встречными полосами по 3 метра каждая максимальная разрешенная скорость должна составлять 80 км/ч. На перекрестках и развязках еще меньше – до 70 км/ч.

По сообщению eurotransport.de, к такому ограничению экспертов DVR побудило большое количество смертельных случаев в ДТП. Ведь в 2024 году на сельских дорогах Германии погиб 1571 человек – 57 процентов всех смертельных случаев на дорогах.

Превышение скорости – залог беды

Основной причиной трагедий стало превышение скорости – 541 случай, то есть примерно в трети аварий. Инциденты особенно часто случаются на перекрестках, кольцевых развязках или подъездах.

"Многие сельские дороги не являются безопасными маршрутами. Ежедневно четыре человека теряют жизнь. Если мы не инвестируем в безопасность наших сельских дорог сейчас, то замысел Vision Zero – мир без смертельных случаев на дорогах – останется недостижимой мечтой", – констатирует статистику и одновременно предостерегает глава DVR Манфред Вирш.

Предварительная статистика за 6 месяцев 2025 года