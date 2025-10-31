На загородных дорогах Германии хотят ограничить скорость: причина озвучена

ФОТО: Wikimedia Commons|
Сельская дорога возле Кеттенхайма в общине Альцай-Вормс земли Рейнланд-Пфальц
По мнению экспертов этого ведомства, на сельских дорогах с двумя встречными полосами по 3 метра каждая максимальная разрешенная скорость должна составлять 80 км/ч. На перекрестках и развязках еще меньше – до 70 км/ч.
По сообщению eurotransport.de, к такому ограничению экспертов DVR побудило большое количество смертельных случаев в ДТП. Ведь в 2024 году на сельских дорогах Германии погиб 1571 человек – 57 процентов всех смертельных случаев на дорогах.
Превышение скорости – залог беды
Основной причиной трагедий стало превышение скорости – 541 случай, то есть примерно в трети аварий. Инциденты особенно часто случаются на перекрестках, кольцевых развязках или подъездах.
"Многие сельские дороги не являются безопасными маршрутами. Ежедневно четыре человека теряют жизнь. Если мы не инвестируем в безопасность наших сельских дорог сейчас, то замысел Vision Zero – мир без смертельных случаев на дорогах – останется недостижимой мечтой", – констатирует статистику и одновременно предостерегает глава DVR Манфред Вирш.
Предварительная статистика за 6 месяцев 2025 года
- За 1-е полугодие 2025 года по всей Германии произошло ≈ 1,21 млн ДТП (всего), и 1 322 погибших за этот период (предварительные данные Destatis).
- По официальным данным служб дорожной безопасности на сельских дорогах дают большую долю тяжелых последствий - хотя они составляют около ~24% всех ДТП с пострадавшими, на них приходится большинство дорожных смертей.
- Пример по земле в Баварии за январь-июнь 2025 убедителен: зафиксировано 182 716 ДТП; при этом больше всего погибших случается именно на Landstraßen – в первом полугодии 2025-го на сельских/загородных дорогах было 129 смертей (Баварский отчет/министерство).
- Основные причины тяжелых аварий на сельских дорогах – большая скорость, отсутствие разделения встречного движения, кривые с плохой обзорностью, дикие звери.