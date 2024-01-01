На зекономлені гроші зенітникам ППО ЗСУ купили 50 пікапів Mitsubishi L200

Якщо точніше, то в основі спільної з "Нова пошта" ініціативи та власних розробок бійців ППО і фахівців Фонду вдалося під час реалізації проєкту суттєво оптимізувати витрати.

На заощаджені 47,9 млн гривень придбано 50 нових повнопривідних пікапів для ППО ЗСУ.

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З численних фотознімків видно, що це добре знані у військах пікапи Mitsubishi L200. Про ці машини ми вже неодноразово писали. До речі, вони дуже часто зустрічаються в транспортних траншах Фонду "Повернись живим".

Уже відомо, що закуплені машини будуть використані для технічного забезпечення комплексів систем ППО. Ці "летючі" загони оберігають небо на підступах до міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури.

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Першу партію з 25 пікапів вже передано військовослужбовцям Повітряного командування "Південь", які прикривають Одеську, Миколаївську, Херсонську, а також частини Дніпропетровської, Кіровоградської і Запорізької областей.

"Стільки ж машин невдовзі розподілимо у підрозділи Повітряне командування "Схід", – зазначено в офіційному повідомленні Фонду "Повернись живим".