На сэкономленные деньги зенитчикам ПВО ВСУ купили 50 пикапов Mitsubishi L200

Если точнее, то в основе совместной с “Новая почта” инициативы и собственных разработок бойцов ПВО и специалистов Фонда при реализации проекта удалось существенно оптимизировать расходы.

На сэкономленные 47,9 млн гривен приобретено 50 новых полноприводных пикапов для ПВО ВСУ.

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Из многочисленных фотоснимков видно, что это хорошо известные в войсках пикапы Mitsubishi L200. Об этих машинах мы уже неоднократно писали. Кстати, они очень часто встречаются в транспортных траншах Фонда "Вернись живым".

Уже известно, что закупленные машины будут использованы для технического обеспечения комплексов систем ПВО. Эти "летучие" отряды оберегают небо на подступах к городам и селам, объектов критической инфраструктуры.

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Первая партия из 25 пикапов уже передана военнослужащим Воздушного командования "Юг", которые прикрывают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также части Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

"В подразделения Воздушное командование "Восток" вскоре распределим столько же машин", – говорится в официальном сообщении Фонда "Вернись живым".