У Житомирі 85-річний водій обміняв посвідчення водія

Обмін старого посвідчення водія на нове – стає дедалі популярнішим. Ось і сьогодні сервісний центр МВС у Житомирі допоміг ще одному водієві отримати пластикове посвідчення замість радянської «книжечки».

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У свої вісімдесят п’ять Олег Коломацький є досвідченим водієм автівки і керує транспортними засобами 7 категорій. Вирішив обміняти посвідчення водія, видане у 1989 році, на новенький пластик. Каже, що патрульна поліція робить зауваження, мовляв, на старому документі вже половини реквізитів не розгледіти, хоча документ дійсний. А оскільки з автівкою розлучатись Олег Леонідович не планує – поспішив до сервісного центру МВС, аби не виникало питань у патрульних.

Нагадуємо: наразі немає вимоги обмінювати старі посвідчення водія на нові. Дійсними вважаються всі раніше видані на території України водійські. З усіма чинними бланками посвідчень можна ознайомитись в розділі «Зразки українських посвідчень водія». Але за бажанням водія такий обмін старого на нове можливо здійснити в будь-який момент.

Для замовлення такої послуги онлайн, ваше посвідчення уже має відображатись в електронних реєстрах. Варто нагадати, що електронні бази даних з’явилися в Україні в 2013 році. Тому не всі раніше видані посвідчення водія можливо обміняти з замовленням онлайн. Тоді послуга доступна для водія офлайн. Для цього потрібно звернутися у будь-який зручний сервісний центр МВС. Усі нові посвідчення тимчасові термін дії посвідчення водія в Україні зараз — 30 років, але його пропонують скоротити до 10 років.