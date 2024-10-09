В Житомире 85-летний водитель обменял водительское удостоверение

Обмен старого водительского удостоверения на новое – становится все более популярным. Вот и сегодня сервисный центр МВД в Житомире помог еще одному водителю получить пластиковое удостоверение вместо советской "книжечки".

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В свои восемьдесят пять Олег Коломацкий является опытным водителем автомобиля и управляет транспортными средствами 7 категорий. Решил обменять водительское удостоверение, выдано в 1989 году, на новенький пластик. Говорит, что патрульная полиция делает замечания, мол, на старом документе уже половины реквизитов не разглядеть, хотя документ действителен. А поскольку с машиной расставаться Олег Леонидович не планирует – поспешил в сервисный центр МВД, чтобы не возникало вопросов у патрульных.

Напоминаем: пока нет требования обменивать старые водительские удостоверения на новые. Действительными считаются все ранее выданные на территории Украины водительские. Со всеми действующими бланками удостоверений можно ознакомиться в разделе "Образцы украинских водительских удостоверений". Но по желанию водителя такой обмен старого на новое возможно осуществить в любой момент.

Для заказа такой услуги онлайн, ваше удостоверение уже должно отображаться в электронных реестрах. Стоит напомнить, что электронные базы данных появились в Украине в 2013 году. Поэтому не все ранее выданные водительские удостоверения возможно обменять с заказом онлайн. Тогда услуга доступна для водителя оффлайн. Для этого нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Все новые удостоверения временные срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет, но его предлагают сократить до 10 лет.