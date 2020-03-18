Ціни на нафту продовжують стрімко падати. Цілком ймовірно, що ціни на автомобільне пальне також мають знижуватись.

В ході азіатських торгів нафта продавалася дешевше найнижчої ціни за останні 17 років, оскільки пандемія коронавируса загрожує зупинити світову економіку, що призведе до падіння попиту і зростання пропозиції. Аналітики Mizuho Securities прогнозують, що ціни на нафту можуть стати негативними.

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Вартість травневої нафти Brent 18 березня до 8:30 за Києвом склала $ 28,53 (-0,73%). Барель травневої нафти WTI торгувався по $ 26,87 (-1,68%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 28,73 і $ 27,53 відповідно.

У той час як політики в усьому світі роблять безпрецедентні кроки, щоб зміцнити свою економіку, уражену пандемією коронавируса, зниження попиту на нафту і одночасне зростання пропозиції з боку найбільших світових виробників продовжують знижувати ціни на нафту.

"Я не думаю, що ми досягли пікового спустошення попиту, - сказав Стівен Іннес, ринковий стратег-аналітик AxiCorp по Азіатсько-Тихоокеанському регіону. Він прогнозує обвал нафтових котирувань до $ 18-20 / бар. - Якщо число [нових заражень] значно зросте, особливо в США, це дуже злякає нафтових трейдерів".

Ринок знаходить слабку підтримку в глобальних зусиллях щодо запобігання економічних наслідків. Федрезерв США 17 березня оголосив про відновлення програми на період епохи фінансової кризи, щоб запобігти впливу вірусу на економіку. У той час як комерційні запаси в США відновилися після найбільшого обвалу фондового ринку 1987 р ціни на нафту продовжили падіння, оскільки Саудівська Аравія заявила про свій намір поставляти в квітні на світові ринки рекордні 10 млн барелів за добу

Шоки попиту і пропозиції підірвали перспективи Уолл-стріт щодо нафти. Згідно з оцінками Goldman Sachs Group Inc, споживання сировини скоротилося на 8 млн барелів за добу. Крім того, Goldman знизив ціновий прогноз по Brent на II квартал 2020 р до $ 20 / барр. Тим часом, Mizuho Securities попереджає, що ціни на нафту можуть стати негативними, оскільки Росія і Саудівська Аравія заливають ринок пропозицією.

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