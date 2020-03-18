Цены на нефть продолжают стремительно падать. Вполне вероятно, что цены на автомобильное топливо также должны снижаться.

В ходе азиатских торгов нефть продавалась дешевле самой низкой цены за последние 17 лет, поскольку пандемия коронавируса грозит остановить мировую экономику, что приведет к падению спроса и росту предложения. Аналитики Mizuho Securities прогнозируют, что цены на нефть могут стать негативными.

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Стоимость майской нефти Brent 18 марта до 8:30 по Киеву составила $ 28,53 (-0,73%). Баррель майской нефти WTI торговался по $ 26,87 (-1,68%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 28,73 и $ 27,53 соответственно.

В то время как политики во всем мире делают беспрецедентные шаги, чтобы укрепить свою экономику, пораженную пандемией коронавируса, снижение спроса на нефть и одновременный рост предложения со стороны крупнейших мировых производителей продолжают снижать цены на нефть.

"Я не думаю, что мы достигли пикового опустошения спроса, - сказал Стивен Иннес, рыночный стратег-аналитик AxiCorp по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он прогнозирует обвал нефтяных котировок до $ 18-20 / барр. - Если число [новых заражений] значительно возрастет, особенно в США, это очень испугает нефтяных трейдеров".

Рынок находит слабую поддержку в глобальных усилиях по предотвращению экономических последствий. Федрезерв США 17 марта объявил о возобновлении программы на период эпохи финансового кризиса, чтобы предотвратить воздействие вируса на экономику. В то время как коммерческие запасы в США восстановились после крупнейшего обвала фондового рынка 1987 г цены на нефть продолжили падение, поскольку Саудовская Аравия заявила о своем намерении поставлять в апреле на мировые рынки рекордные 10 млн баррелей в сутки

Шоки спроса и предложения подорвали перспективы Уолл-стрит относительно нефти. Согласно оценкам Goldman Sachs Group Inc, потребление сырья сократилось на 8 млн баррелей за сутки. Кроме того, Goldman снизил ценовой прогноз по Brent на II квартал 2020 г до $ 20 / барр. Тем временем, Mizuho Securities предупреждает, что цены на нефть могут стать негативными, поскольку Россия и Саудовская Аравия заливают рынок предложением.

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