В листопаді 2020 року українці придбали та поставили на облік 6,2 тис. вантажних машин з повною дозволеною масою до 3,5 тонн. Тобто таких, якими можна керувати з "легковим" водійським посвідченням категорії "В".

Згідно даних ГСЦ МВС, в Україні за листопад найбільше купили комерційних Renault з пробігом – 1104 одиниць. Mercedes-Benz та Volkswagen купили близько восьми сотень. Інших марок – значно менше, повідомляє auto.ria.

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Наведемо десять марок, які купувадив Україні в листопаді 2020 року:

Renault (1104 шт.)

Mercedes-Benz (880 шт.)

Volkswagen (728 шт.)

ГАЗ (479 шт.)

Ford (421 шт.)

Opel (334 шт.)

Fiat (296 шт.)

Peugeot (198 шт.)

Citroen (182 шт.)

ЗАЗ (163 шт.)

Більшість авто, що потрапили до цього "Топ-20" - фургони та мікроавтобуси. Лідером серед них став Mercedes-Benz Sprinter, якому зовсім трохи поступився Renault Master. Легких фургонів ("пиріжків") було дещо менше: найчастіше перепродували та "приганяли" Renault Kangoo та Volkswagen Caddy.

Нагадаємо, тест-драйв Renault Trafic.