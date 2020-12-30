В листопаді 2020 року українці придбали та поставили на облік 6,2 тис. вантажних машин з повною дозволеною масою до 3,5 тонн. Тобто таких, якими можна керувати з "легковим" водійським посвідченням категорії "В".
Згідно даних ГСЦ МВС, в Україні за листопад найбільше купили комерційних Renault з пробігом – 1104 одиниць. Mercedes-Benz та Volkswagen купили близько восьми сотень. Інших марок – значно менше, повідомляє auto.ria.
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Наведемо десять марок, які купувадив Україні в листопаді 2020 року:
- Renault (1104 шт.)
- Mercedes-Benz (880 шт.)
- Volkswagen (728 шт.)
- ГАЗ (479 шт.)
- Ford (421 шт.)
- Opel (334 шт.)
- Fiat (296 шт.)
- Peugeot (198 шт.)
- Citroen (182 шт.)
- ЗАЗ (163 шт.)
Більшість авто, що потрапили до цього "Топ-20" - фургони та мікроавтобуси. Лідером серед них став Mercedes-Benz Sprinter, якому зовсім трохи поступився Renault Master. Легких фургонів ("пиріжків") було дещо менше: найчастіше перепродували та "приганяли" Renault Kangoo та Volkswagen Caddy.
Нагадаємо, тест-драйв Renault Trafic.