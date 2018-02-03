Найдешевший автомобіль світу можна придбати в Україні, але його вартість суттєво відрізняється від початкової.

У списку найдешевших автомобілів у світі левову частку складають індійські та китайські моделі. Що й не дивно, адже, по-перше – саме у цих країнах вони виробляються, по-друге – це одні з наймасовіших ринків на планеті, а по-третє – населення цих країн може собі дозволити, переважно, саме такі авто. Тож автовиробники роблять ставку не на ціну окремого автомобіля, а на кількість проданих одиниць. Тобто одна продана машина приносить невеликий прибуток, але за рахунок об’єму продаж виробники та дилери залишаються у плюсі.

Якщо прийняти до уваги, що виробництво Renault, Hyundai, Suzuki та Datsun розміщено на території Індії, стає зрозуміло, що усі без винятку автомобілі у цьому списку – місцеві. Отож, перейдемо безпосередньо до рейтингу найдешевших автомобілів світу.

10 – Hyundai EON

На десятому місці з цінником у $5200 (у Індії) знаходиться корейсько-індійська модель Hyundai EON. 5-місна малолітражка оснащується 814-кубовим бензиновим двигуном продуктивністю 55 к.с. і 5-ступеневою механічною трансмісією з приводом на передні колеса.

9 – Datsun Go

Вона займає дев’яту позицію завдяки тому, що індійському покупцеві модель доступна за $5100. П'ятидверний хетчбек комплектується 1,2-літровим бензиновим агрегатом що видає 67 «сил». Базова версія має 5-ступеневу механічну трансмісію та передній привід.

8 – Tata Tiago

Це перша модель у списку, яка є «чистокровною» індійською машиною. Як і попередні моделі, хетчбек має передній привід через 5-ступеневу «механіку» від бензинового двигуна об’ємом 1,2 літри. Потужність агрегата складає вражаючі 84 к.с. Вартість на місцевому ринку - $5100.

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7 – Maruti Suzuki Alto K10

Авто використовує той самий рецепт успіху, що й попередники: кузов – хетчбек, літровий бензиновий двигун потужністю 67 к.с., 5-ступенева механічна трансмісія та передній привід. Вартість також складає $5100.

6 – Renault Kwid

Единий представник європейських марок у нашому списку – хетчбек А-класу Renault Kwid. Виробляється модель, звісно, у Індії. Знову ж таки бензиновий двигун об’ємом 800 куб.см., що має потужність у 53 к.с. Працює у парі з 5-ступеневою механікою з приводом на передню вісь. Цінник моделі стартує з $4200.

5 – Maruti-Suzuki Alto 800

Ще одна (самостійна) версія моделі від японсько-індійського виробника Maruti-Suzuki посідає п’яте місце у списку найдешевших автомобілів. Модель Alto 800 оцінюється на внутрішньому ринку Індії у $3800. Хетчбек оснащується 800-кубовим бензиновим двигуном та 5-ступеневою «механікою», що разом забезпечують продуктивність у 48 к.с. Привід – передній.

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4 – Datsun Redi-Go

Схожі характеристики має і Datsun Redi-Go: Двигун 800 куб. см., потужністю 53 «конячки», трансмісія 5-ступенева, привід передній. Вартість складає ті ж $3800.

3 – Tata Nano

Автомобіль, що довгий час лишався найдешевшим масовим серійним автомобілем у світі, займає третє місце нашого списку. Tata Nano з ціною від $3500 може запропонувати своєму власнику 37 к.с. потужності від 624-кубового двигуна, що працює у парі з 4-ступеневою механічною трансмісією.

2 – SD-HZ

На другомі місці несподівано опинився електромобіль! Китайський мікрокар SD-HZ можна замовити на Alibaba за $2900. Продуктивність тримісного сітікара 1 кВт, максимальна швидкість – 35 км/год. Запас ходу – до 100 км. Щоправда на цьому ж сайті можна знайти, наприклад, клон французького електромобіля Renault Twizy за $1500, але його не можна зарахувати до списку моделей, що випускаються офіційно.

1 – Bajaj Qute RE60

Пальма першості за правом належить індійському мікрокару від Баджадж – Bajaj Qute RE60. Модель являє собою, по суті, закритий квадроцикл, компонується прозорими шторками замість скла у бокових дверях, а всередині не має обшивки. Оснащується 200-кубовим мотоциклетним двигуном потужністью 13,5 к.с. Спартанський мікрокар на батьківщині коштує усього 2300$. Нещодавно український імпортер мототехніки Bajaj оголосив про прийом замовлень на Qute RE60, але поки що точна ціна моделі невідома, хоча наголошується, що вона не перевищуватиме $4000. Втім, такі авто вже помітили на вуляцях Києва.