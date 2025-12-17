Найнадійніші автомобільні бренди 2026 року: хто у лідерах, а хто втрачає позиції

ФОТО: Freepik|
Рейтинг надійності 2026
Як повідомляє Consumer Reports, за підсумками масштабного дослідження 2026 року найнадійнішими автомобільними брендами знову стали Lexus, Subaru та Toyota. Рейтинг сформовано на основі аналізу майже 380 тисяч автомобілів модельних років з 2000 по 2025-й, а також перших даних щодо нових моделей 2026 року.
До речі Tesla Model Y визнана найменш надійним автомобілем
Як визначали надійність
Методологія Consumer Reports базується не на лабораторних тестах, а на реальному досвіді власників. Кожна модель отримує прогнозований бал надійності за шкалою від 1 до 100. Він формується з урахуванням кількості та серйозності несправностей, їхнього впливу на безпеку, витрати на ремонт і повсякденну експлуатацію.
Залежно від типу силової установки аналізуються до 20 потенційних проблемних зон. Для бензинових і дизельних авто це двигун, коробка передач, підвіска, електроніка та дрібні експлуатаційні нюанси. Для електромобілів — батарея, електромотор і зарядна система. Гібриди та плагін-гібриди поєднують у собі обидва світи, що автоматично збільшує кількість можливих ризиків.
Чому Lexus, Toyota та Subaru знову попереду
Спільна риса лідерів рейтингу — максимально обережний інженерний підхід. Toyota, Subaru та Lexus рідко йдуть на радикальні технічні експерименти, віддаючи перевагу перевіреним платформам, добре знайомим агрегатам і поступовим оновленням моделей.
У результаті Toyota повернула собі перше місце серед брендів і одразу шість її моделей увійшли до десятки найнадійніших авто року. Subaru тримається поруч завдяки стабільним показникам Impreza та Crosstrek. Lexus вкотре підтвердив статус еталона надійності у преміумсегменті — у бренду немає жодної моделі з результатом нижче середнього.
До п’ятірки також увійшли Honda та BMW. Для німецького бренду це особливо показово, адже він зумів поєднати складні технології з прийнятним рівнем довговічності.
Коли прогрес грає проти надійності
Не всі виробники змогли втримати позиції. Найбільше падіння у рейтингу продемонструвала Mazda, яка втратила одразу вісім сходинок. Основні претензії пов’язані з новими CX-70 та CX-90, особливо у версіях з плагін-гібридними силовими установками. Тут фіксують проблеми з двигунами, трансмісіями та електронікою.
Цей приклад добре ілюструє загальну тенденцію: абсолютно нові або щойно оновлені моделі в перші роки життя статистично частіше мають «дитячі хвороби». Саме тому багато нових SUV та пікапів у рейтингу Consumer Reports опинилися нижче середнього рівня.
Гібриди — стабільний компроміс
Якщо дивитися на рейтинг крізь призму типів силових установок, найкращу картину демонструють класичні гібриди без зовнішньої зарядки. У багатьох випадках вони виявилися не менш надійними, ніж бензинові версії, а подекуди навіть перевершили їх.
Серед позитивних прикладів — Ford F-150 Hybrid, Kia Carnival Hybrid та Toyota Grand Highlander Hybrid. У своїх класах високі оцінки також отримали Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid та Subaru Forester Hybrid. З кількох десятків проаналізованих гібридів лише одиниці показали результат нижче середнього.
До речі Chery представила плагін-гібридну лінійку в Україні
Електромобілі: прогрес є, але проблеми залишаються
З повністю електричними авто та плагін-гібридами ситуація складніша. Саме на ці сегменти припадає понад половина моделей з найгіршими оцінками. Основні претензії стосуються електроніки, програмного забезпечення та зарядної інфраструктури.
На цьому тлі виділяється Tesla, яка зробила найбільший ривок уперед, піднявшись одразу на вісім позицій і посівши дев’яте місце в загальному рейтингу брендів. Найкращі результати показали Model 3 та Model Y, які стали найнадійнішими електромобілями у дослідженні. Model S і Model X утримуються на середньому рівні, а Cybertruck поки що залишається серед аутсайдерів.
Втім, аналітики відзначають важливу деталь: кількість скарг на якість складання, лакофарбове покриття та дрібні електричні несправності у Tesla суттєво зменшилася. Це може свідчити про поступове дорослішання бренду та стабілізацію виробництва.
|Бренд
|Рейтинг надійності
|1. Toyota
|66
|2. Subaru
|63
|3. Lexus
|60
|4. Honda
|59
|5. BMW
|58
|6. Nissan
|57
|7. Acura
|54
|8. Buick
|51.
|9. Tesla
|50
|10. Kia
|49
|11. Ford
|48
|12. Hyundai
|48
|13. Audi
|44
|14. Mazda
|43
|15. Volvo
|42
|16. Volkswagen
|42
|17. Chevrolet
|42
|18. Cadillac
|41
|19. Mercedes-Benz
|41
|20. Lincoln
|40
|21. Genesis
|33
|22. Chrysler
|31
|23. GMC
|31
|24. Jeep
|28
|25. Ram
|26
|26. Rivian
|24