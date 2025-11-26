Tesla Model Y визнана найменш надійною серед усіх авто 2022–2023 років

У свіжому звіті TÜV, пише Autoevolution, проаналізовано технічні огляди 9,5 мільйона автомобілів, що проходили обов’язкову перевірку з липня 2024-го до червня 2025 року. Це дозволило сформувати наймасштабнішу картину надійності сучасних машин — від бензинових до електричних.

До речі чому стара Toyota Tundra - одна з найнадійніших авто світу

Чому саме цей звіт вважається найпоказовішим

Основна увага в TÜV завжди прикута до машин віком 2–3 роки. Це період, коли техніка ще занадто молода, щоб на неї суттєво вплинули пробіг чи недогляд, а значить, результати чітко показують реальну якість конструкції.

Цього року найменше проблем мали Mazda2, Mercedes-B-Class та Volkswagen T-Roc — у них лише близько трьох відсотків серйозних дефектів. Серед електромобілів найкраще себе показали Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron і Fiat 500e.

Tesla провалилася: Model Y — на останньому місці

Найгірші результати отримали електромобілі Tesla. Model 3 має показник 13,1% серйозних дефектів. Але справжній провал — Model Y. Її результат у віковій групі 2–3 роки становить 17,3%.

Це не просто найгірший показник серед електрокарів. Model Y стала найгіршим автомобілем у всій вибірці — гірше, ніж будь-яка інша модель за останні десять років. Для розуміння масштабу: бюджетна Dacia Spring продемонструвала кращу надійність.

TÜV не деталізує, що саме ламається в Model Y частіше за інші авто, але її рівень дефектів значно перевищує середній показник у 21,5% серед усіх inspected авто.

Також цікаво Tesla Model Y летіла в Києві зі швидкістю 170 кілометрів на годину

Чому електрокари інколи «провалюють» технічні огляди

Представники TÜV кажуть, що електромобілі загалом можуть бути не менш надійними за ДВЗ, але мають власні характерні слабкі місця. Велику роль відіграє маса батареї: вона створює додаткове навантаження на підвіску.

Також уповільнене зношення гальм через рекуперацію іноді призводить до корозії гальмівних дисків та зниження ефективності гальмування — це одна з найчастіших причин провалів техогляду серед EV.

Що це означає для власників Tesla

Model Y залишається популярним електромобілем у Європі й Україні, але звіт TÜV-2026 став серйозним сигналом для ринку. По-перше, це вже не перший рік, коли Tesla демонструє проблеми з якістю. По-друге, результати можуть вплинути на залишкову вартість, страховку та загальне сприйняття бренду в ЄС.

Експерти очікують, що Tesla або перегляне постачальників елементів підвіски, або збільшить контроль якості, адже конкуренти — включаючи китайські та європейські бренди — вже наступають на п'яти не лише технологіями, а й надійністю.