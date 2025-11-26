Tesla Model Y признана наименее надежной среди всех автомобилей 2022–2023 годов

В свежем отчете TÜV, пишет Autoevolution, проанализированы технические осмотры 9,5 миллиона автомобилей, проходивших обязательную проверку с июля 2024-го по июнь 2025 года. Это позволило сформировать самую масштабную картину надежности современных машин - от бензиновых до электрических.

Кстати почему старая Toyota Tundra - одна из самых надежных авто мира

Почему именно этот отчет считается самым показательным

Основное внимание в TÜV всегда приковано к машинам возрастом 2–3 года. Это период, когда техника еще слишком молодая, чтобы на нее существенно повлияли пробег или недосмотр, а значит, результаты четко показывают реальное качество конструкции.

В этом году меньше всего проблем имели Mazda2, Mercedes-B-Class и Volkswagen T-Roc - у них лишь около трех процентов серьезных дефектов. Среди электромобилей лучше всего себя показали Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron и Fiat 500e.

Tesla провалилась: Model Y - на последнем месте

Худшие результаты получили электромобили Tesla. Model 3 имеет показатель 13,1% серьезных дефектов. Но настоящий провал - Model Y. Ее результат в возрастной группе 2–3 года составляет 17,3%.

Это не просто худший показатель среди электрокаров. Model Y стала худшим автомобилем во всей выборке - хуже, чем любая другая модель за последние десять лет. Для понимания масштаба: бюджетная Dacia Spring продемонстрировала лучшую надежность.

TÜV не детализирует, что именно ломается в Model Y чаще других авто, но ее уровень дефектов значительно превышает средний показатель в 21,5% среди всех inspected авто.

Также интересно Tesla Model Y летела в Киеве со скоростью 170 километров в час

Почему электрокары иногда "проваливают" технические осмотры

Представители TÜV говорят, что электромобили в целом могут быть не менее надежными, чем ДВС, но имеют собственные характерные слабые места. Большую роль играет масса батареи: она создает дополнительную нагрузку на подвеску.

Также замедленный износ тормозов из-за рекуперации иногда приводит к коррозии тормозных дисков и снижению эффективности торможения - это одна из самых частых причин провалов техосмотра среди EV.

Что это означает для владельцев Tesla

Model Y остается популярным электромобилем в Европе и Украине, но отчет TÜV-2026 стал серьезным сигналом для рынка. Во-первых, это уже не первый год, когда Tesla демонстрирует проблемы с качеством. Во-вторых, результаты могут повлиять на остаточную стоимость, страховку и общее восприятие бренда в ЕС.

Эксперты ожидают, что Tesla или пересмотрит поставщиков элементов подвески, или увеличит контроль качества, ведь конкуренты - включая китайские и европейские бренды - уже наступают на пятки не только технологиями, но и надежностью.