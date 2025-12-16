Chery представила в Україні лінійку гібридів, електромобіль та пікап: перші враження

Новий модельний ряд Chery тепер складається з гібридних кросоверів та електромобіля на електризованій платформі Т1Х. Вона класична, тобто розрахована на двигун внутрішнього згоряння у підкапотному просторі або набір електроніки – для автомобіля.

Chery FX

Електромобіль Chery FX побудований на платформі гібридів, тож його електрична система створена на 360-вольтній архітектурі. Автомобіль обладнаний європейським зарядним портом ССS1, літій-залізо-фосфатною батареєю на 61 кВт-год. Електродвигун розвиває потужність 155 кВт, крутний момент 288 Нм. Це дозволяє розвивати максимальну швидкість у 172 км год.

Виробник стверджує, що запас електромобіля за вимірами WLTP складає 430 км, при цьому середній рівень споживання становить 15,5 кВт*год. Електрична архітектура підтримує швидку зарядку до 74 кВ, що дозволяє зарядити батарею від 30 до 80% за 28 хвилин. Двофазна розетка змінного струму дозволяє приймати потужність 6,6 кВт, трифазна – 9,9 кВт.

Лінійка гібридів

Лінійка кросоверів Тіggо 4 – Тіggо 9, зроблені на платформі Т1Х. Вони обладнані гібридними технологіями Chery Super Hybrid (SCH), серед переваг якої – динамічний розгін, значний запас ходу на електриці, та загальний великий запас ходу.

Двигуни внутрішнього згоряння для цих гібридів – власної розробки АСТЕСО 4 (для Tiggo 4 HEV) і АСТЕСО 5 покоління (для Tiggo 7, 8, 9 PHEV). Електродвигунів кілька залежно від моделі. В початкових та середніх версіях використано менш потужний електромотор в якості стартер-генератора та більш потужний – для роботи на швидкості. У флагманській моделі три електродвигуни, третій встановлений на задній осі та забезпечує роботу повного приводу.

В гібридній системі використовується кілька сценаріїв роботи ДВЗ та електродвигунів. На старті починає працювати електродвигун (стартер-генератор). Залежно від необхідності вмикаються електродвигуни чи ДВЗ, вони можуть працювати як послідовно, так і паралельно або в режимі рекуперації. У плагін-гібрид батарея заряджаються як від мережі, так і в процесі роботи від ДВЗ. Вся система працює автоматично, водій не може впливати на її роботу.

Chery Тіggо 7 PHEV, Chery Тіggо 4 HEV та Chery FX

Флагманом лінійки є Тіggо 9 PHEV – плагін-гібрид з можливістю підзаряджання тягової батареї від мережі. Він має повний привід, найбільший екран та найбільше систем комфорту і безпеки. Інші гібриди – передньоприводні.

Моделі Тіggо 4, 7 та 8 менші за розмірами. При цьому Тіggо 4 виконаний у форматі звичайного гібрида (не може підзаряджатись від мережі), а Тіggо 7 та 8 – плагін-гібриди. Вони можуть проїхати до 90 км в електрорежимі, а Тіggо 9 – до 130 кілометрів.

Батареї гібридів можуть бути літій-іонними чи літій-залізо-фосфатними. Плагіни та електрична модель мають можливість віддачі енергії в мережу V2L за допомогою спеціального пристрою.

В салоні гібридні моделі мають сучасний інтерʼєр – сидіння з перфорованої шкіри, великі мультимедійні екрани та панелі приладів, підсвітки салону. Серед систем безпеки – слідкування за втомою водія, зчитування знаків, активний круїз-контроль з системами втримування у смузі тощо.

Динаміка гібридів за відчуттями схожа до електромобілів, а витрата пального пального приємно вражає, особливо з зарядженими батареями. В змішаному режимі на 200-кілометровому маршруті витрата не була більшою за 5,4 літри на сотню.

Chery Тіggо 9 PHEV, Chery Тіggо 8 PHEV

Chery Himla

Chery Himla – перший пікап бренду з дизельним двигуном. Машина має традиційну для цього класу рамну конструкцію. Він оснащений 2,3 літровим дизельним двигуном Dongfeng DDi23-60A, який є похідним від Renault М9R. Сьогодні він відповідає екологічним Євро6 з AdBlue.

Двигун розвиває 160 к.с., 420 Нм. За твердженням виробника, максимальна швидкість становить 150 км на годину, а витрати пального – 8,3 л на 100 км. Система повного приводу Part-Time має режими 4Н, 4L та 2H, а також мануальне блокування заднього диференціала. Підвіска передня незалежна двоважільна, задня – нерозрізний міст, листові ресори.

Пікап може оснащуватись автоматичною коробкою передач - ZF 8HP50 або 6-ступеневою механікою. Ми тестували модель з механічною 6-ступеневою коробкою, яка продемонструвала чітку роботу механізмів. Автомобіль має сучасне обладнання – цифровий дисплей водія та широкий екран мультимедія, до якого легко підключити смартфон. На ходу навіть пустий пікап не виявися надто жорстким, а шумоізоляція приємно здивувала – шум двигуна був дуже ненавʼязливий. На бездоріжжі пікап легко подолав усі ділянки з мокрим чорноземом та глиною, в тому числі на підйомах.