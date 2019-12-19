Автовоз з новенькими автомобілями перекинувся на одній з доріг поблизу Детройту.

Найбільш дорогі та швидкі версії Ford Mustang - Shelby GT500 – тільки-но почали відвантажуватись замовникам. Їх вартість в Америці починається з 74 тисяч доларів. Однак перші машини не доїхали замовникам.

Вантажівка, яка перевозила дві Shelby GT500, перевернулася при уникненні ДТП з пікапом на шосе I-75 поблизу Детройту.

В результаті інциденту один з "Шелбі" пошкоджено, доля іншого невідома. Завод-виробник пообіцяв власнику цього авто виробити для нього інший. А пошкоджений, швидше за все, буде проданий на одному з аукціонів, де українці купують биті автомобілі зі США. Тому цілком можливо, що новий спорткар Ford Mustang Shelby GT500, який з місця до 96 км/год прискорюється за 3 секунди, вже незабаром зможе отримати українську "прописку".

Нагадаємо, що Ford Mustang Shelby GT500 обладнаний 5,2-літровим двигуном потужністю 760 к.с., що видає 625 Нм крутного моменту.