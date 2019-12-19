Автовоз с новыми автомобилями перевернулся на одной из дорог вблизи Детройта.

Наиболее дорогие и быстрые версии Ford Mustang – Shelby GT500 – только начали отгружаться заказчикам. Их стоимость в Америке начинается с 74 тысяч долларов. Однако первые машины не доехали к заказчикам.

Грузовик, перевозивший две Shelby GT500, перевернулась при избежании ДТП с пикапом на шоссе I-75 вблизи Детройта.

В результате инцидента одна из "Шелби" повреждена, судьба второй неизвестна. Завод-производитель пообещал владельцу этого авто произвести для него другое. А поврежденный, скорее всего, будет продан на одном из аукционов, где украинцы покупают битые автомобили из США. Поэтому вполне возможно, что новый спорткар Ford Mustang Shelby GT500, который с места до 96 км/ч ускоряется за 3 секунды, уже вскоре сможет получить украинскую "прописку".

Напомним, что Ford Mustang Shelby GT500 оборудован 5,2-литровым двигателем мощностью 760 л.с., выдающий 625 Нм крутящего момента.