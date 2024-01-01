Найстаріший далекобійник світу відмовляється виходити на пенсію: відео

Водій їздить за кермом вантажівки вже понад 60 років, накатавши за цей час мільйони кілометрів дорогами американського континенту. Арчер за свою кар'єру перевозив різноманітні вантажі.

Офіційно визнаний рекордсмен Книги рекордів Гіннеса за 60 років проїхав вісім мільйонів кілометрів. Цей віковий рекорд на посаді далекобійника було зафіксовано у лютому 2024 року, коли Арчеру виповнилося 90 років і 55 днів.

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90-річний чоловік, як і раніше, працює повний робочий день, їздить на своєму Peterbilt 387 2003 року випуску. Рейси пролягають міжміськими маршрутами між обома американськими узбережжями. Середній річний пробіг становить майже 160 000 кілометрів, що за американських умов вважається доволі високим результатом.

Нещодавно Дойла було нагороджено нагородою «Безпечний водій на мільйон миль» за безпечне перевезення вантажів на 1 мільйон миль (1,6 млн км) без будь-яких інцидентів у його компанії Coomes Inc. у Філліпсбурзі, штат Канзас, за останні 20 років.

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Дойл каже, що не очікував стати найстарішим далекобійником у світі, але щасливий, що все ще в дорозі. Однак, коли він вдома, він проводить час зі своєю дружиною Лоїс, з якою живе 70 років, а також дев’ятьма дітьми, 25 онуками та 26 правнуками. Дойл також цікавиться старовинними автомобілями та фільмами Джона Уейна.

Як стверджує рекордсмен, він поки не планує виходити на пенсію, оскільки отримує задоволення від водіння і має намір працювати доти, доки дозволяє здоров'я.