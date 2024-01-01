Самый старый дальнобойщик мира отказывается выходить на пенсию: видео

Водитель ездит за рулем грузовика уже более 60 лет, накатав за это время миллионы километров по дорогам американского континента. Арчер за свою карьеру перевозил разнообразные грузы.

Официально признанный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса за 60 лет проехал восемь миллионов километров. Этот возрастной рекорд на должности дальнобойщика был зафиксирован в феврале 2024 года, когда Арчеру исполнилось 90 лет и 55 дней.

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90-летний мужчина, по-прежнему, работает полный рабочий день, ездит на своем Peterbilt 387 2003 года выпуска. Рейсы пролегают междугородними маршрутами между обоими американскими побережьями. Средний годовой пробег составляет почти 160 000 километров, что в американских условиях считается довольно высоким результатом.

Недавно Дойл был награжден наградой "Безопасный водитель на миллион миль" за безопасную перевозку грузов на 1 миллион миль (1,6 млн км) без каких-либо инцидентов в его компании Coomes Inc. в Филлипсбурге, штат Канзас, за последние 20 лет.

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Дойл говорит, что не ожидал стать самым старым дальнобойщиком в мире, но счастлив, что все еще в дороге. Однако, когда он дома, он проводит время со своей женой Лоис, с которой живет 70 лет, а также девятью детьми, 25 внуками и 26 правнуками. Дойл также интересуется старинными автомобилями и фильмами Джона Уэйна.

Как утверждает рекордсмен, он пока не планирует выходить на пенсию, поскольку получает удовольствие от вождения и намерен работать до тех пор, пока позволяет здоровье.