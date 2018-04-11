Голова комітету Верховної ради з питань промислової політики Віктор Галасюк заявив про намір переглянути ввізні мита на автомобілі та іншу готову продукцію задля захисту вітчизняних виробників.

На круглому столі "Автовиробництво в Україні: від процвітання до повного знищення", який проходить в Українському союзі промисловців та підприємців, йде дискусія щодо можливого відродження автомобільної промисловості в Україні.

"Задля підтримки української промисловості наш комітет вбачає кілька пріоритетів, - говорить Віктор Галасюк, голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. - Перше з них – перегляд мит, щоб зробити їх вигідними для українських виробників. Причому не лише автомобільних, але й у інших галузях.

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Нам потрібна не лише лібералізація мит, а система, за якою вигідно ввезти в Україну сировину, а вивезти готову продукцію. Зараз ситуація зворотна. Так, згідно правил Світової організації торгівлі (СОТ), умови мають бути рівними, однак рівними серед країн-конкурентів. Якщо у них є протекціоністські умови, нема контрабанди та дешеві кредити, то наші виробники зовсім у інших умовах. Наприклад, Польща при вступі в Євросоюз не лише зберегла вільні економічні зони на своїй території, але й збільшили їх кількість після вступу.

Тому в нашому комітеті на фінішній прямій - пакет законодавства з "індустріальних" парків, який зробить нашу економіку конкурентоспроможною з країнами-сусідами. Ми вже добились норми в бюджеті про розстрочку ПДВ на два роки при ввозі обладнання в Україну. На черзі – прийняття Закону про безкоштовне під’єднання до інженерних мереж, який дасть змогу прибрати корупцію в цій сфері та знімає бар’єри на вхід нових підприємств в Україну.

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Окрім того, треба забезпечити доступ українських до ринків збуту. Для цього вже прийнято закон та має бути створено Експортно-кредитне агентства, створення якого уряд вже прострочив більш ніж на рік. Воно дозволить здешевити фінансування експорту з України.

Окрім того, треба прийняти законопроект, аналогічний американському "Купуй Українське – плати за українське". Ми пропонуємо 11-відсоткову цінову перевагу в державних закупівлях вітчизняних товарів. Всі ці інструменти повністю узгоджуються з СОТ та Евросоюзом. Ми переконані, що євроінтеграція – це створення робочих місць в Україні, а не навпаки".

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