Не виключено, що він буде електрифікованим.

Альфонсо Альбайса, що відповідає у Nissan за створення нового покоління GT-R, заявив, що машина стане “найшвидшим суперспортивним автомобілем у світі”.

У ексклюзивному інтерв'ю британському виданню Autocar на Фестивалі швидкості у Гудвуді, керівник проекту заявив, що наступний GT-R не буде базуватися на італійському дизайні GT-R50, показаному тут. Це буде інша машина, і вона повинна мати власний дизайн. Топ-менеджер також зазначив, що наступний “Джи-ті-ар” матиме візуальну ідентичність, яка відрізняється від автомобілів свого класу, тож варто розраховувати на щось справді унікальне. Можливо, подібне до концепту Nissan 2020 Vision.

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Фото: Концепт Nissan 2020 Vision / Nissan

Наразі Ніссан веде роботу над двигуном і платформою нового GT-R і Альбайса сказав, що він з командою не беруться до “серйозної роботи”, допоки ці компоненти не будуть готові. Він також натякнув, що наступний спорткар може мати електромотор у складі своєї силової установки. Незалежно від того, матиме новий GT-R “батарейки” чи ні, Альбайса говорить, що він буде домінатором на будь-якому треку.

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