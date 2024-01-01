Наступний Nissan GT-R може стати електричним

Поточний GT-R був запущений у 2007 році, але його дизайн ще старший. Пам’ятаєте концепт Skyline GT-R 2001 року? Суперкари цієї марк не дотримуються типового шести-семирічного життєвого циклу звичайних транспортних засобів. Повертаємося до 2024 року, і покоління R35 ще не виходить на пенсію. Керівник Nissan припускає, що актуальна машина з V-6 залишається.

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Розмовляючи з австралійським журналом Drive, старший віце-президент Nissan пообіцяв «не робити недоробку GT-R». Франсуа Бейлі додав, що автовиробник залишається відданим виробництву спортивних автомобілів, зазначивши, що він не отримав роботу в Nissan, щоб будувати мінівен, підкресливши таким чином спортивні амбіції.

R36 не буде випущено найближчим часом, оскільки керівник компанії стверджує, що технологія EV не готова для такого високопродуктивного застосування. Франсуа Байі натякав на твердотільні батареї, які з’являться не раніше 2028 року. Минулорічна дика концепція Hyper Force із 1341 кінською силою натякнула на перспективи повністю електричного GT-R із новаторською технологією акумуляторів.

Окремо віце-президент Nissan Europe з розробки силових агрегатів розкрутив твердотільні батареї. Розмовляючи з Auto Express, Метью Райт стверджував, що вони збираються змінити правила гри, збільшивши швидкість заряджання та щільність енергії. Далі він сказав, що твердотільні батареї вирішать одну з головних проблем сучасних електромобілів – вагу. Встановлення батареї меншого розміру зменшило б вагу, що мало б суттєве значення для потужного автомобіля, такого як GT-R.

Nissan розпочне випробування прототипу електромобіля, оснащеного твердотільними батареями, у 2026 році, перш ніж у 2028 році запустять серійну модель. Провідним буде «автомобіль японського виробництва», але його ідентичність наразі не розголошується. Реально, новий GT-R навряд чи з’явиться раніше 2029, чи 2030 років. Якщо припустити, що поточний автомобіль залишиться до того часу, R35 до кінця десятиліття виповниться 23 роки.

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Однак він може не прожити ще 5-6 років. Японське видання Mag-X ще в березні повідомило, що 2025 рік стане останнім для поточного GT-R. Підживленням цих чуток є оголошення Nissan про обмежене виробництво GT-R 2025 року в Японії. Якщо він зникне, чи означає це, що буде багаторічна перерва, поки R36 не буде готовий?

Тим часом продажі GT-R минулого року в Сполучених Штатах зросли на 584 відсотки. Як би вражаюче це не звучало, у 2023 році було продано лише 390 автомобілів порівняно з 57 одиницями роком раніше.