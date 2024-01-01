Следующий Nissan GT-R может стать электрическим

Текущий GT-R был запущен в 2007 году, но его дизайн еще старше. Помните концепт Skyline GT-R 2001 года? Суперкары этой марки не придерживаются типичного шести-семилетнего жизненного цикла обычных транспортных средств. Возвращаемся к 2024 году, и поколение R35 еще не выходит на пенсию. Руководитель Nissan предполагает, что актуальная машина с V-6 остается.

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Беседуя с австралийским журналом Drive, старший вице-президент Nissan пообещал "не делать недоделку GT-R". Франсуа Бейли добавил, что автопроизводитель остается преданным производству спортивных автомобилей, отметив, что он не получил работу в Nissan, чтобы строить минивэн, подчеркнув таким образом спортивные амбиции.

R36 не будет выпущен в ближайшее время, поскольку руководитель компании утверждает, что технология EV не готова для такого высокопроизводительного применения. Франсуа Байи намекал на твердотельные батареи, которые появятся не раньше 2028 года. Прошлогодняя дикая концепция Hyper Force с 1341 лошадиной силой намекнула на перспективы полностью электрического GT-R с новаторской технологией аккумуляторов.

Отдельно вице-президент Nissan Europe по разработке силовых агрегатов упомянул твердотельные батареи. Разговаривая с Auto Express, Мэтью Райт утверждал, что они собираются изменить правила игры, увеличив скорость зарядки и плотность энергии. Далее он сказал, что твердотельные батареи решат одну из главных проблем современных электромобилей – вес. Установка батареи меньшего размера уменьшила бы вес, что имело бы существенное значение для мощного автомобиля, такого как GT-R.

Nissan начнет испытания прототипа электромобиля, оснащенного твердотельными батареями, в 2026 году, прежде чем в 2028 году запустят серийную модель. Ведущим будет "автомобиль японского производства", но его идентичность пока не разглашается. Реально, новый GT-R вряд ли появится раньше 2029, или 2030 годов. Если предположить, что текущий автомобиль останется к тому времени, R35 к концу десятилетия исполнится 23 года.

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Однако он может и не прожить еще 5-6 лет. Японское издание Mag-X еще в марте сообщило, что 2025 год станет последним для текущего GT-R. Подпиткой этих слухов является объявление Nissan об ограниченном производстве GT-R 2025 года в Японии. Если он исчезнет, означает ли это, что будет многолетний перерыв, пока R36 не будет готов?

Тем временем продажи GT-R в прошлом году в Соединенных Штатах выросли на 584 процента. Как бы впечатляюще это ни звучало, в 2023 году было продано всего 390 автомобилей по сравнению с 57 единицами годом ранее.