Наварені шини – ще один, давно забутий спосіб зекономити при купівлі гуми для автомобіля. Виявляється, в нашій країні він доступний і для власників легкових авто.

Відновлені шини – так звана наварка – відомі українським автомобілістам ще з радянських часів. До наших днів тема наварок дійшла в основному стосовно вантажних покришок. Навіть всесвітньо шановані бренди, наприклад, Michelin, мають технологію з відновлення шин для вантажних автомобілів, і відповідні дільниці на деяких своїх заводах.

Більшість шин, що відправляють на утилізацію, насправді можна реанімувати, якщо замінити протектор

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Між тим, легкові покришки теж бувають відновленими – точніше, з новим, “навареним” протектором. Що це значить? Технологія у цілому нескладна:

Вживана шина діагностується на предмет збереження боковин та каркасу

Шина фіксується на верстаті, який зрізає протектор, а за потреби – і зовнішній шар боковини.

На очищену поверхню рівномірно наноситься шар гумової суміші.

Шина поміщується у форму і разом з нею – в піч, де з шара суміші формується протектор із заданим малюнком. Як спрощений варіант цієї технологічної операції – на шину шляхом вулканізації наноситься стрічка готового, заздалегідь відформованого протектора.

Відновлена шина тестується на предмет якості нового покриття та балансування

Головний недолік наварених шин – велика ймовірність надмірного дисбалансу, який не можна виправити балансування при шиномонтажі. Цей дефект дійсно має місце, хоча становить близько 0,25 % від об’єму готової продукції і такі шини як правило відсіюються ще на вихідному контролі підприємства.

З двох існуючих технологій заміни протектора найдешевша (на фото), коли його просто замінюють готовим

Показово також, що наварені легкові шини, які сьогодні продаються в Україні через інтернет-магазини, підтримуються річною гарантією. Ще один недолік, який часто приписують наваркам – їхня більша вага у порівнянні з новими шинами – насправді має місце далеко не завжди і є швидше стереотипом радянських часів, коли наварні шини дійсно мали подібні проблеми.

Між новим протектором та зачищеною вживаною шиною наноситься шар гумової суміші, яка вирівнює поверхню і слугує в якості клею

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Відтоді технології реставрації покришок вдосконалилися, та й стала іншою суть існування наварок. Наші батьки і дідусі здавали свої шини “на наварку” через неможливість придбати нову гуму, а тепер це лише можливість зекономити. Крім того, нинішні шанувальники наварок обирають їх ще й через те, що в своїй конструктивній основі вони фактично мають брендові шини – з усіма їхніми якостями. І частково вони праві, адже в значній мірі ходові якості “основи” зберігаються. Та й протектор часто копіюється з моделей відомих світових шинних брендів.

Вулканізація нового протектора у прес-формі – більш складна і дорога технологія відновлення шин. Але результат буде кращим

Певно, в наш час можна чекати деякого пожвавлення попиту на наварену легкову гуму. Адже останні кілька років до країни потрапило чимало відносно недорогих вживаних автомобілів сучасних моделей (“бляхи” та “битки”), які мають низькопрофільні шини великого розміру – а вони дорогі настільки, що не кожен власник такого авто може дозволити собі новий комплект.

Рекомендація Авто24

Навіть за теперішніх умов наварна гума для легкових автомобілів має певний сенс, зокрема, для тих водіїв, які тримають на обліку кожну гривню. У порівнянні з дешевою вживаною гумою в її оригінальному стані наварка позбавлена головного недоліку – малої глибини протектора. Другий беззаперечний плюс – контроль стану каркаса, який проходить кожна вживана шина, яка береться підприємством у наварку, адже покупець б/в шини на ринку перевірити її каркас не може. Тож автовласникові залишається вибір між новою бюджетною шиною та наваркою.

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