Наваренные шины – еще один, хотя и мало разрекламированный способ сэкономить при покупке резины для автомобиля. Оказывается, в нашей стране он доступен и для владельцев легковых авто.

Восстановленные шины – так называемая наварка – известны украинским автомобилистам еще с советских времен. До наших дней тема наварок дошла в основном применительно к грузовым покрышкам. Даже всемирно известные бренды, например Michelin, имеют технологию по восстановлению шин для грузовых автомобилей, и соответствующие участки на некоторых своих заводах.

Большинство шин, которые отправляются на утилизацию, на самом деле можно реанимировать, если заменить протектор

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Между тем, легковые покрышки тоже бывают восстановленными – точнее, с новым, “наваренным” протектором. Что это значит? Технология в целом несложная:

Применяемая шина диагностируется на предмет сохранения боковин и каркаса.

Шина фиксируется на станке, который срезает протектор, а при необходимости – и наружный слой боковины.

На очищенную поверхность наносится слой резиновой смеси.

Шина помещается в форму и вместе с ней – в печь, где из слоя смеси формируется протектор с заданным рисунком. Упрощенный вариант этой технологической операции – на шину путем вулканизации наносится лента готового, заранее отформованного протектора.

Восстановленная шина тестируется на предмет качества нового покрытия и балансировки.

Главный недостаток наваренных шин – большая вероятность чрезмерного дисбаланса, который нельзя исправить балансировкой при шиномонтаже. Этот дефект действительно имеет место, хотя составляет около 0,25% от объема готовой продукции, и такие шины, как правило, отсеиваются еще на исходном контроле предприятия.

Из двух существующих технологий замены протектора самая дешевая (на фото), когда его просто заменяют готовым

Показательно также, что наваренные легковые шины, которые сегодня продаются в Украине через интернет-магазины, поддерживаются годовой гарантией. Еще один недостаток, который часто приписывают наваркам – их больший вес по сравнению с новыми шинами – на самом деле имеет место далеко не всегда и является скорее стереотипом советских времен, когда наварные шины действительно имели подобные проблемы.

Между новым протектором и зачищенной применяемой шиной наносится слой резиновой смеси, которая выравнивает поверхность и служит в качестве клея

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С тех пор технологии реставрации покрышек усовершенствовались, да и стала иной суть существования наварок. Наши отцы и дедушки сдавали свои шины “на наварку” из-за невозможности приобрести новую резину, а теперь это лишь возможность сэкономить. Кроме того, нынешние поклонники наварок выбирают их еще и за то, что в своей конструктивной основе они фактически имеют брендовые шины – со всеми их качествами. И отчасти они правы, так как в значительной степени ходовые качества “основы” сохраняются. Да и протектор часто копируется с моделей известных мировых шинных брендов.

Вулканизация нового протектора в пресс-форме – более сложная и дорогая технология восстановления шин. Но результат будет лучше

Вероятно, в наше время можно ожидать некоторого оживления спроса на наваренную легковую резину. Так как последние несколько лет в страну попало немало относительно недорогих подержанных автомобилей современных моделей (“бляхи” и “битки”), которые имеют низкопрофильные шины большого размера – а они дорогие настолько, что не каждый владелец такой иномарки может позволить себе новый комплект.

Рекомендация Авто24

Даже при нынешних условиях наварная резина для легковых автомобилей имеет определенный смысл, в частности, для тех водителей, которые держат на учете каждую гривну. По сравнению с дешевой применяемой резиной в ее оригинальном состоянии наварка лишена главного недостатка – малой глубины протектора. Второй неоспоримый плюс – контроль состояния каркаса, который проходит каждая применяемая шина, которая берется предприятием в наварку, потому что покупатель б/у шины на рынке проверить ее каркас не может. Таким образом автовладельцу остается выбор между новой бюджетной шиной и наваркой.

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